Δωρεά οργάνων χάρισε ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους, μέσα από την ανιδιοτελή πράξη μιας 68χρονης γυναίκας που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η διαδικασία λήψης των οργάνων – νεφρών, ήπατος και κερατοειδών – ολοκληρώθηκε επιτυχώς στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας προς Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Ρώμης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Ρώμης (Ιταλία) και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου». Οι κερατοειδείς ιστοί μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων του ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια της δότριας για την ύψιστη πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν στενά το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Παθολογοανατομικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου – Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.