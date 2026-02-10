Ρώσος πρώην δήμαρχος φέρεται να βρίσκεται πίσω από εμπρησμό που σημειώθηκε στα Χανιά, με στόχο – σύμφωνα με την αστυνομία – να εκφοβίσει την πρώην σύζυγό του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο οι αρχές τον θεωρούν ηθικό αυτουργό της υπόθεσης που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 78χρονος φέρεται να πλήρωσε τρεις Έλληνες για να ανατινάξουν το κατάστημα δίπλα από εκείνο της πρώην συζύγου του, ως «προειδοποιητικό χτύπημα». Το περιστατικό συνέβη στις 19 Ιανουαρίου στην Αλμυρίδα Χανίων. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος που καταστράφηκε ολοσχερώς, δήλωσε: «Δεν κάψανε το μαγαζί της πρώην συζύγου του συγκεκριμένου ανθρώπου. Κάψανε το δικό μας κατάστημα. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας το τελευταίο διάστημα με όλα όσα γίνονται». Η ζημιά υπολογίζεται στις 150.000 ευρώ.

Η ίδια περιέγραψε, πως το αρχιτεκτονικό της γραφείο το οποίο δημιούργησε με κόπο, βρισκόταν απλώς δίπλα στο κατάστημα της πρώην συντρόφου του Ρώσου δημάρχου. «Καταστραφήκαμε», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι δεν είχε καμία σχέση με το ζευγάρι.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Το σχέδιο του εμπρησμού και οι συλλήψεις

Ο 78χρονος Ρώσος, σύμφωνα με την αστυνομία, «στρατολόγησε» δύο νεαρούς από τη Θεσσαλονίκη και έναν από τα Χανιά. Ο στόχος του ήταν να τρομοκρατήσει την 65χρονη πρώην σύζυγό του, ώστε να του μεταβιβάσει δύο διαμερίσματα στην Αλμυρίδα ή χρηματικό ποσό. Ωστόσο, το σχέδιο είχε τραγικά αποτελέσματα για αθώους ανθρώπους. «Εγώ είμαι δίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, κάηκε όλο. Η πρώην σύζυγος δεν έχει τίποτα, ούτε το μαγαζί, ούτε σχέση με το γραφείο που κάηκε», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του διπλανού καταστήματος.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δύο νεαρούς με μπιτόνια στα χέρια λίγο πριν την έκρηξη. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι. Ένα έγκαυμα στο χέρι του ενός αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την ταυτοποίησή του. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας μόνιμος κάτοικος Χανίων, ο οποίος φέρεται να αγόρασε τα μπιτόνια βενζίνης από τοπικό πρατήριο. Χάρη στην ιδιότητά του στην περιοχή, δεν προκάλεσε υποψίες.

Το σχέδιο είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια: Χρήση πακιστανικών τηλεφώνων, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, ενοικίαση οχήματος και αλλαγή ρούχων μετά την επίθεση. «Πριν βγούμε στην Εθνική πετάξανε όλα τα ρούχα που φορούσανε σε ένα γκρεμό και εγώ πέταξα ένα καπέλο και κάτι γάντια», ανέφερε κατηγορούμενος.

Τα απειλητικά μηνύματα

Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος υπήρξε για χρόνια προβεβλημένο πρόσωπο στη χώρα του, με θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και διακρίσεις. Σήμερα κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και ηθική αυτουργία σε εκβίαση και εμπρησμό. Σύμφωνα με τη δικογραφία, διετέλεσε στέλεχος Ομοσπονδιακού υπουργείου και δήμαρχος αστικής περιοχής (Καζάν), ενώ δηλώνει κάτοικος Μόσχας. Μετά τον χωρισμό του το 2020 από την 65χρονη Ρωσίδα σύντροφό του, φέρεται να της ζητούσε χρήματα ή ακίνητα στην Κρήτη.

Η πρώην σύζυγος φέρεται να είχε λάβει απειλητικά μηνύματα πριν και μετά τον εμπρησμό. Μετά το περιστατικό, δέχτηκε προειδοποίηση για νέες επιθέσεις και μήνυμα που ανέφερε, ότι «θα καούν και οι φίλοι της». Από τους εμπλεκόμενους, ένας έχει ομολογήσει πλήρως, περιγράφοντας λεπτομερώς τη δράση τους. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί και ο άνδρας που προμήθευσε τη βενζίνη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των αρχών.

Το προφίλ του Ρώσου πρώην δημάρχου

Ο κατηγορούμενος έχει διατελέσει Αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας. Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο «Για Εργατική Ανδρεία» (1981) και το Τάγμα της Φιλίας (1995).

Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρωσίας και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους δέκα καλύτερους δημάρχους της χώρας, λαμβάνοντας βραβεία σε διαγωνισμούς για «την πιο καλοδιατηρημένη πόλη στη Ρωσία».

Η υπόθεση του εμπρησμού στα Χανιά παραμένει στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως τα κίνητρα και οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

«Αν κάνετε λάθος….»

Οι συνομιλίες που αποκαλύπτονται πριν και μετά τον εμπρησμό, σκιαγραφούν τον ρόλο ενός κεντρικού συντονιστή με το ψευδώνυμο «Aligator», τις επανειλημμένες οδηγίες για τον ακριβή προσδιορισμό του στόχου και τις απειλές που ακολούθησαν την επίθεση, τόσο προς την πρώην σύζυγο, όσο και προς γειτονικές επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει από τους διαλόγους, ένας εκ των εμπρηστών της υπόθεσης του Ρώσου πρώην δημάρχου, επικοινωνεί με τον «Aligator». Είχαν ανησυχία μην βάλουν βόμβα σε… λάθος μαγαζί

Οι διάλογοι

Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11:27 μ.μ.

Aligator: Άντε να συνεννοηθείτε! Σύνελθε, σου είπα!

Εμπρηστής: Όλα είναι έτοιμα.

Aligator: Δεν ξέρετε ποιο είναι το μαγαζί!

Εμπρηστής: Πώς δεν ξέρουμε; Αυτό μας έδειξε.

Aligator: Κατάλαβε ποιο είναι;

Εμπρηστής: Του το έστειλε κυκλωμένο. Έχουμε και το screenshot που δείχνει ποιο ακριβώς είναι. Μην σκαλώνεις.

Aligator: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Όλα ένα μου φαινονται ότι είναι. Κι αυτός το έστειλε όταν δεν ήταν φτιαγμένο. Κύκλωσέ μου ποιο έχετε καταλάβει.

Εμπρηστής: (αποστολή φωτογραφίας με κυκλωμένο ακίνητο)

Aligator: Και το άλλο τι είναι; Ρωτήστε τον. Να είστε σίγουροι.

Εμπρηστής: Εντάξει, αδελφέ. Θα το σιγουρέψουμε.

Στο ενδιάμεσο, η ένταση της συνομιλίας και οι επανειλημμένες διευκρινίσεις δείχνουν τη σημασία της σωστής αναγνώρισης του στόχου, καθώς και την ανησυχία του συντονιστή για το ενδεχόμενο λάθους.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 12:18 π.μ.

Aligator: Αν κάνετε λάθος, ενώ τέσσερις φορές σας έχει εξηγήσει ποιο είναι…

Εμπρηστής: Αδελφέ, ένα-ένα μας τα εξήγησε. Δεν είμαστε χαζοί ούτε καθυστερημένοι. Όλα είναι δρομολογημένα και θα γίνει όπως πρέπει.

Aligator: Σας εμπιστεύομαι.

Εμπρηστής: Να γίνει, να τελειώνουμε.

Aligator: Έτοιμοι.

Εμπρηστής: Γεννηθήκαμε έτοιμοι.

19-01-2026 – Μετά τον εμπρησμό

Μηνύματα προς την πρώην σύζυγο

09:30

«Ο εμπρησμός ήταν μήνυμα για εσένα και θα υπάρξουν και επόμενες επιθέσεις».

14:48

«Θα υπάρξει συνέχεια. Θα καούν και οι φίλοι σου».

Μήνυμα σε γειτονική επιχείρηση

16:25

«Θα σε κάψουμε και εσένα».