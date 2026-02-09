Αλλαγές στο ΝΑΤΟ φέρνει η απόφαση της Ουάσιγκτον να μεταβιβάσει μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας στους Ευρωπαίους συμμάχους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμμαχίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδίδουν στους Ευρωπαίους δύο επιχειρησιακά στρατηγεία του ΝΑΤΟ, ενώ θα αναλάβουν την ενιαία ναυτική διοίκηση της Συμμαχίας.

Στην ουσία, οι ΗΠΑ θα παραχωρήσουν δύο από τα επιχειρησιακά στρατηγεία του ΝΑΤΟ (Allied Joint Force Command, JFC) σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε αντάλλαγμα, θα αναλάβουν τη διοίκηση ενός τρίτου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την κοινή ασφάλεια.

Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφήσουν στην Ιταλία τη διοίκηση του Γενικού Στρατηγείου της Νότιας Πτέρυγας, με έδρα τη Νάπολη. Παράλληλα, παραιτούνται υπέρ των Βρετανών από τη διοίκηση του JFC στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, που είναι αρμόδιο για τη Βόρεια Πτέρυγα της Συμμαχίας.

Το τρίτο αρχηγείο, εκείνο του Μπρούσουμ στην Ολλανδία, παραμένει υπεύθυνο για την Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ και σήμερα διοικείται από Γερμανό αξιωματικό.

Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τη Marcom, την ενιαία ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ, η οποία εδρεύει στο Νόρθγουντ της Βρετανίας.

Μεταβίβαση ευθυνών και νέα ισορροπία

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), δύο διπλωμάτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ανέφεραν ότι οι αλλαγές αυτές θα υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Και οι δύο μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ενώ μία από τις πηγές σημείωσε ότι η αλλαγή αυτή «είναι καλή ένδειξη μιας πραγματικής μεταβίβασης ευθυνών».

Παραμένουν κυρίαρχες οι ΗΠΑ

Παρά τις ανακατατάξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Πλέον θα έχουν την ανώτατη διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom).

Παράλληλα, οι ΗΠΑ διατηρούν την Ανώτατη Συμμαχική Διοίκηση της Ευρώπης (Saceur), θέση στρατηγικής σημασίας που, από την ίδρυση της Συμμαχίας, αναλαμβάνεται πάντα από Αμερικανό αξιωματικό.

Η πιο «πολιτική» θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να ανατίθεται, κατά παράδοση, σε Ευρωπαίο.