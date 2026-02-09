O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έκανε ξεχωριστή αναφορά στην ψυχολογική ώθηση και την πίστη που θα δώσει στην ομάδα του αυτό το αποτέλεσμα.

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχουμε ήταν συνοχή, να είμαστε συμπαγείς σε όλες τις γραμμές μας και καλή αμυντική λειτουργία, όπως και είχαμε. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, θα μπορούσαμε να ήμασταν περισσότερο επικίνδυνοι. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες από το 1’ μέχρι το 90’ και τους αξίζουν συγχαρητήρια», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και πρόσθεσε:

«Είναι ένα σημάδι που πρέπει να μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες μας. Είναι μια τεράστια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση όσον φορά τη βαθμολογική μας κατάταξη στο πρωτάθλημα. Είναι μια ώθηση, προς όλους, τους φιλάθλους, τον οργανισμό, τους παίκτες, ώστε να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.»