Τα τρακτέρ επέστρεψαν στη Λάρισα το απόγευμα της Δευτέρας (9/2), καθώς οι αγρότες πραγματοποίησαν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Παρά τη βροχή, δεκάδες μηχανήματα κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης, σηματοδοτώντας τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου. Στην κεντρική πλατεία συγκεντρώθηκαν δεκάδες τρακτέρ, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Οι αγρότες αποφάσισαν να επιστρέψουν στις πόλεις για να διατρανώσουν τα αιτήματά τους, μετά τις πολύμηνες κινητοποιήσεις που διήρκεσαν περίπου δύο μήνες σε όλη τη χώρα.

Οι δράσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν με το μεγάλο συλλαλητήριο της ερχόμενης Παρασκευής στην Αθήνα. Στις 13 Φεβρουαρίου, οι αγρότες σχεδιάζουν κάθοδο στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ τους, προκειμένου να συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα, όπου θα παραμείνουν έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Αγρότες: «Να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών»

Ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Κώστας Χατζής, δήλωσε: «Αποφασίσαμε πριν το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας να κάνουμε συλλαλητήρια στις πόλεις μας κατά τόπους, για να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά τα προβλήματά μας και να τονίσουμε ότι δεν μείναμε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παρότι φύγαμε από τα μπλόκα συνεχίζουμε με διάφορες μορφές, όπως είχαμε πει, τους αγώνες μας».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Σωκράτης Αλειφτήρας υπογράμμισε: «Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα τελείωσε η μορφή του αγώνα με τα μπλόκα. Ο αγώνας είναι όμως διαρκής και διεκδικούμε τα 14 αιτήματά μας. Και τα ψίχουλα – εξαγγελίες που είχε κάνει ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, να νομοθετηθούν και να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το πότε οι αγρότες θα παίρνουν τα χρήματα που τους οφείλονται. Το σημερινό συλλαλητήριο είναι μια προετοιμασία για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, την Παρασκευή στις 4 μ.μ. Ευχαριστούμε την κοινωνία που στέκεται δίπλα μας, να παλέψουμε όλοι μαζί για να λυθούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, που είναι προβλήματα όλων μας. Θα διανυκτερεύσουμε στο Σύνταγμα και θα φύγουμε το Σάββατο».

Τέλος, ο Ευριπίδης Κατσαρός, μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, σημείωσε: «Κάνουμε τη μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, γιατί υπάρχουν μόνο υποσχέσεις, δεν λύθηκαν τα προβλήματά μας. Την Παρασκευή στην Αθήνα θα διαδηλώσουμε και θα μείνουμε όσο χρειαστεί».