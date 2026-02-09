Περίεργο δυστύχημα στο Καρπενήσι προκαλεί ερωτήματα στις αρχές, καθώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων, κοντά στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας.

Το όχημα βρέθηκε στον δρόμο Προυσού – Τόρνου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα σε αυτό εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, ακέφαλη και χωρίς ρούχα. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς τα στοιχεία της υπόθεσης παραμένουν θολά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 59χρονο άνδρα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση drone και θερμικών καμερών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει και άλλο άτομο που επέβαινε στο όχημα ή αν εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία για το σώμα του θύματος.

Έρευνα για εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα

«Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης, επιβεβαίωσε την άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας για την ανάσυρση του οχήματος και της σορού. Όπως ανέφερε, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε χθες το απόγευμα, στις 16:38, από ιδιώτη και την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να συνδράμει στη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

«Το όχημα κινείτο στον οδικό άξονα Προυσού – Τόρνου και κατέπεσε πλησίον του Μοναστηριού, της Ιεράς Μονής της Προυσιώτισσας. Έφυγε από τον δρόμο για άγνωστη σε εμάς αιτία και κατέπεσε στον γκρεμό, λίγο πάνω από ένα ποτάμι. Και αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία μας. Η προανάκριση διενεργείται από την ΕΛ.ΑΣ. Τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.», σημείωσε ο κ. Αράπης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής, δύο ομάδες ΕΜΑΚ, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και ορειβατική ομάδα 15 πυροσβεστών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύσβατο και σαθρό έδαφος, υπό τον φόβο κατολισθήσεων.

«Προσεγγίσαμε το όχημα. Το άτομο ήταν εκτός οχήματος λίγο πιο πάνω απ’ αυτό. Η επιχείρηση έγινε υπό τον φόβο κατολισθήσεων, το έδαφος σαθρό, το ανάγλυφο είναι δύσκολο στην περιοχή. Μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξετάζει όλες τις συνθήκες η αστυνομία, αναφορικά με το πώς βρέθηκε η σορός», πρόσθεσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, ώστε να συνεχιστεί η έρευνα, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλου ατόμου στο σημείο.