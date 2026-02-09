Το μήνυμα ότι «Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια», στέλνουν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ σε νέα ανακοίνωσή τους για τα επεισόδια του Σαββάτου (7/2).

«Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα την Δευτέρα (9/2) στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου».

Ενημέρωσαν πως «η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας».

«Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους» δήλωσαν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρενέβη, δίνοντας εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών.