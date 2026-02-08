Ο Βόλος ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Ισπανό τεχνικό, Χουάν Φεράντο.

Ο 45χρονος επέστρεψε στον Βόλο το καλοκαίρι του 2025 για να καθίσει στον πάγκο της ομάδας σε μόλις 25 παιχνίδια. Το ρεκόρ του σε αυτά ήταν 11 νίκες, δύο ισοπαλίες και 12 ήττες και φεύγοντας αφήνει τους Θεσσαλούς στην 7η θέση της Stoiximan Super League με 25 βαθμούς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τον βοηθό του Νίκο Μανωρέλη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά τους την ομάδα και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».