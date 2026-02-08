Άρης και ΠΑΟΚ ξανά αντιμέτωποι απόψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες και το επεισοδιακό ντέρμπι της Τούμπας για το πρωτάθλημα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε από τα διαιτητικά… όργια του Σρντάν Γιοβάνοβιτς. Την… ανακάλυψη του Στεφάν Λανουά για ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι, με τον Σέρβο να εξελίσσεται σε αρνητικός πρωταγωνιστής πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Οταν, δηλαδή, έπρεπε να αποβάλλει τον Ιβανούσετς με απευθείας κόκκινη για το επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Λίντσεϊ Ρόουζ. Ακολούθησε ένα πέναλτι στον Ράτσιτς που δεν καταλόγισε και εκείνο που έδωσε υπέρ του ΠΑΟΚ λίγο πριν το ημίχρονο.

Προφανώς και ο Άρης δεν ήταν αυτός που έπρεπε σε εκείνο το ματς. Κακή εμφάνιση, αλλά δίχως το δικαίωμα να παλέψει όσο μπορούσε σε ένα ματς επί ίσοις όροις. Μία κατάσταση που έφερε εκνευρισμό στις τάξεις των κιτρινόμαυρων και στον Μανόλο Χιμένεθ, όπως αποτυπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα την παράσταση έκλεψε το… ώμος με ώμο ανάμεσα σε Χιμένεθ και Λουτσέσκου, με κανέναν από τους δύο να μην κάνει κίνηση για να δώσει το χέρι στον άλλον, στο φινάλε ακόμη ενός αγώνα ανάμεσα στους δύο προπονητές. Μία κόντρα με απόλυτη ισορροπία αφού έχουν από τρεις νίκες ο καθένας, μαζί με δύο ματς που έληξαν ισόπαλα. Και το ένα από αυτά ήταν το φετινό 1-1 για το Κύπελλο στην έδρα του Άρη.