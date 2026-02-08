Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή (08.02.2026) στον δρόμο Προυσού – Τόρνου, στην Ευρυτανία. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.

Από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ένας 59χρονος άνδρας, κάτοικος Τόρνου, ο οποίος ήταν και ο οδηγός του οχήματος. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από την Ιερά Μονή Προυσού.

Σύμφωνα με το evrytanika.gr, στο σημείο οργανώθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων διήρκεσαν αρκετή ώρα λόγω του δύσβατου εδάφους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 31 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας. Ο άτυχος οδηγός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία Καρπενησίου.