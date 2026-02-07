Απαλλαγή από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας δικαιούνται νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών, σύμφωνα με τη διαδικασία που πραγματοποιείται μέσω του Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα.

Η διαδικασία γίνεται online μέσω της πλατφόρμας του Δημοσίου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι ηλικίας 15–29 ετών.

Για ανήλικους δικαιούχους, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια.

Τι χρειάζεστε για την αίτηση

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση των παρακάτω στοιχείων:

Ο ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του αιτούντος.

του αιτούντος. Ο ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου , σε περίπτωση ανηλίκου.

, σε περίπτωση ανηλίκου. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου για τον οποίο ζητείται η απαλλαγή.

για τον οποίο ζητείται η απαλλαγή. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας στον οποίο ανήκει ο αριθμός.

Πώς γίνεται η επιβεβαίωση

Για την επαλήθευση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου:

Αποστέλλεται κωδικός μιας χρήσης (OTP) μέσω SMS στο συγκεκριμένο κινητό.

μέσω SMS στο συγκεκριμένο κινητό. Ο κωδικός εισάγεται στην εφαρμογή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αλλαγή αριθμού κινητού

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση του δηλωμένου αριθμού:

Πρέπει πρώτα να διαγράψετε την υπάρχουσα αίτηση .

. Στη συνέχεια, να υποβάλετε νέα αίτηση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

Σημαντική επισήμανση

Η καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας στην αίτηση ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση. Επομένως, οι πληροφορίες που δηλώνονται πρέπει να είναι ακριβείς και αληθείς.