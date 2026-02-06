Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή στο Ομάν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, η Λέβιτ τόνισε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία».

Δημοσίευμα των New York Times την Πέμπτη ανέφερε ότι, η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να ανοίξει τη συζήτηση με τις ΗΠΑ, εκτός από το πυρηνικό της πρόγραμμα και για τους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και για τον ρόλο των περιφερειακών της συμμάχων.

Η ιρανική πλευρά φέρεται να έκανε αυτή την παραχώρηση αφού «όλοι προχώρησαν σε μικρές παραχωρήσεις», έπειτα από την έντονη αντιπαράθεση της Τετάρτης που οδήγησε στην προσωρινή ακύρωση των συνομιλιών. Παρά ταύτα, οι επαφές αναμένεται να παραμείνουν επικεντρωμένες κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα και στις τεχνολογικές δυνατότητες του Ιράν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Υπενθυμίζεται ότι, οι διαπραγματεύσεις κόντεψαν να καταρρεύσουν λόγω διαφωνιών σχετικά με το εύρος της ατζέντας. Η Τεχεράνη ζητούσε να συζητηθεί αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα, ενώ η Ουάσινγκτον επέμενε να τεθούν στο τραπέζι και οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα περιφερειακά δίκτυα πληρεξουσίων του Ιράν και άλλα θέματα ασφαλείας.