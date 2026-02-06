Η Ρωσία αναμένεται να εντείνει τη δραστηριότητα κατασκοπείας στη Νορβηγία μέσα στο 2026, με έμφαση τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της νορβηγικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας PST. Η υπηρεσία προειδοποιεί παράλληλα για αυξημένο κίνδυνο ενεργειών δολιοφθοράς.

Η Νορβηγία, στενή σύμμαχος της Ουκρανίας και βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης μέσω αγωγών, εκφράζει ανησυχία ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται να στοχοθετήσουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, είτε με φυσικά μέσα είτε μέσω κυβερνοεπιθέσεων.

«Αναμένουμε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών θα αυξήσουν τη δραστηριότητά τους στη Νορβηγία το 2026, με συνεχή εστίαση σε στρατιωτικούς στόχους και συμμαχικές ασκήσεις, τη στήριξη της Νορβηγίας προς την Ουκρανία και τις επιχειρήσεις στον Άπω Βορρά και την περιοχή της Αρκτικής», αναφέρεται στην έκθεση της PST.

Η υπηρεσία σημειώνει ότι «οι βορειότερες κομητείες και το Σβάλμπαρντ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και άρα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε δραστηριότητες πληροφοριών και επιρροής».

Παράλληλα, η PST εκτιμά ότι η Ρωσία πιθανότατα θα συνεχίσει την παρακολούθηση κατά μήκος της νορβηγικής ακτογραμμής και τη χαρτογράφηση κρίσιμων υποδομών μέσω της χρήσης πολιτικών σκαφών.

Εντεινόμενη δραστηριότητα στην Αρκτική

Η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει στην Αρκτική με τη Ρωσία, παρακολουθεί στενά τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στον Βόρειο Ατλαντικό και τη χερσόνησο Κόλα. Εκεί εδρεύει ο Βόρειος Στόλος της Ρωσίας, ο οποίος διαθέτει περίπου τα δύο τρίτα της ικανότητάς της για ανταποδοτικό πυρηνικό πλήγμα.

Τον περασμένο Αύγουστο, η PST είχε αποδώσει κυβερνοεπίθεση σε υδροηλεκτρικό φράγμα σε χάκερς που συνδέονται με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας πως η Μόσχα εξελίσσεται σε ολοένα πιο επικίνδυνη απειλή. Η ρωσική πρεσβεία στο Όσλο απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες».

Η PST επανέλαβε την προειδοποίησή της, σημειώνοντας ότι «οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ίσως δουν όφελος στο να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε στόχους στη Νορβηγία το 2026».

Πιθανοί στόχοι, σύμφωνα με την έκθεση, είναι εγκαταστάσεις και υποδομές επιμελητείας που σχετίζονται με τη στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ δεν αποκλείεται να πληγούν και μη στρατιωτικές υποδομές.

Ανησυχία για στρατολόγηση Ουκρανών προσφύγων

Η PST προειδοποιεί επίσης ότι οι ρωσικές υπηρεσίες επιχειρούν να στρατολογήσουν Ουκρανούς πρόσφυγες στη Νορβηγία για συλλογή πληροφοριών ή ενέργειες δολιοφθοράς. Πρόσφυγες με συγγενείς ή περιουσία σε περιοχές της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι σε πιέσεις.

Με σχεδόν 100.000 Ουκρανούς πρόσφυγες στη χώρα, τέτοιες προσπάθειες στρατολόγησης αποτελούν «μεγάλη πρόκληση», υπογραμμίζει η υπηρεσία.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει καταγραφεί κύμα εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων σε χώρες όπως η Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των νορβηγικών αρχών.