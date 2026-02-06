Η είδηση του θανάτου του Λάκη Ραπτάκη συγκίνησε βαθιά τους φίλους και τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, με τη Βάνα Μπάρμπα να αναλαμβάνει να ενημερώσει για την εξόδιο ακολουθία του.

Ο αγαπημένος θρύλος της νυχτερινής διασκέδασης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή χθες Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου σε ηλικία 79 ετών, λόγω καρδιακού προβλήματος, στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Μέσα από ανάρτηση στα social media, η ηθοποιός κάλεσε όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον Λάκη Ραπτάκη να παραβρεθούν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας, στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, στις 11 το πρωί.

Στην ανάρτησή της η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε: «Αγαπητοί φίλοι, όσοι θέλετε να αποχαιρετίσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα, στο καινούργιο κοιμητήριο, στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, 11 η ώρα, θα σας περιμένουμε με εκτίμηση».

Ο έρωτας Ραπτάκη – Μπάρμπα

Ο Λάκης Ραπτάκης υπήρξε στενά συνδεδεμένος με τον καλλιτεχνικό χώρο και τα φώτα της νύχτας. Το όνομά του έγινε ευρύτερα γνωστό και μέσα από τη θυελλώδη σχέση του με τη Βάνα Μπάρμπα στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η σχέση τους, που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, είχε απασχολήσει έντονα τα Μέσα, συνοδευόμενη από επεισοδιακές καταστάσεις και νομικές διαμάχες στις αρχές του 2000. Η Βάνα Μπάρμπα είχε καταγγείλει επίθεση έξω από το σπίτι της, την οποία απέδιδε σε ζήλια, καθώς τότε διατηρούσε σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή, μετέπειτα πατέρα της κόρης της.

Από την πλευρά του, ο Λάκης Ραπτάκης είχε ισχυριστεί ότι είχε δανείσει στην ηθοποιό 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που εκείνη είχε διαψεύσει μέσω του δικηγόρου της. Παρά τις εντάσεις του παρελθόντος, η Βάνα Μπάρμπα έχει δηλώσει αργότερα πως οι σχέσεις τους είχαν αποκατασταθεί και ότι ο Ραπτάκης υπήρξε άνθρωπος που της φέρθηκε με σεβασμό.

Η κηδεία του αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για φίλους και συνεργάτες να αποχαιρετήσουν τον θρύλο της νυχτερινής ζωής και να τιμήσουν τη μνήμη του.