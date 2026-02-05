Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για μια σειρά θεμάτων στο πλαίσιο του National Prayer Breakfast στην Ουάσιγκτον, αναφερόμενος από τον αμερικανικό στρατό μέχρι και στο πώς –όπως είπε– θα γίνει δεκτός στον παράδεισο.

«Έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στον στρατό», δήλωσε, επαινώντας τις ένοπλες δυνάμεις.«Έχουμε έναν στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ, αλλά είναι πιο ψηλοί» πρόσθεσε αστειευόμενος.

PRESIDENT TRUMP: “We have so many people that want to get into the military.” “We have a military where they all look like Tom Cruise, only bigger.” pic.twitter.com/93Qn2bCudk — Fox News (@FoxNews) February 5, 2026

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιτυχίες της κυβέρνησής του, όπως τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες και του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί αυτό το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Με κάποιον τρόπο συνέδεσε τα επιτεύγματα αυτά με τις «χαμένες εκλογές» του 2020, ένα θέμα που επαναφέρει συχνά.

«Κατάφερα να έλθουν οι Ολυμπιακοί στις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και πιθανόν δεν θα με καλούσαν, ήμουν πολύ θυμωμένος. Μετά “έστησαν” τις εκλογές και είπα “Επιστρέφω!”», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορές στη θρησκεία και την πίστη

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει κάνει «περισσότερα για τη θρησκεία από κάθε άλλο πρόεδρο», προσθέτοντας: «Αλήθεια, δεν γνωρίζω πώς ένας πιστός μπορεί να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς».

Trump: I really think I probably should make it to Heaven. I am not a perfect candidate but I did a lot of good for perfect people. pic.twitter.com/eR3Gp0zAD9 — Clash Report (@clashreport) February 5, 2026

Αναφερόμενος σε παλαιότερες δηλώσεις του για τη μεταθανάτια ζωή, σχολίασε: «Είπα: “Δεν πληρώ τα κριτήρια. Δεν θα πάω στον παράδεισο”. Και οι New York Times έγραψαν σε πρωτοσέλιδο τους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη ζωή του και το νόημα της ζωής του. Όχι, απλά έκανα πλάκα!».

PRESIDENT TRUMP: “I got the Olympics to come to the United States and I got the World Cup to come to the United States… And I probably won’t even be invited to be there. And I was really angry.” “And then they rigged the election and then I said, ‘I’m coming back!'” pic.twitter.com/feTpusRKVX — Fox News (@FoxNews) February 5, 2026

Παράλληλα, διευκρίνισε: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν». Πρόσθεσε ακόμη: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους».

Παράλληλα, ο πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης «να αφιερώσουμε ξανά την Αμερική σαν Ένα Έθνος Κάτω από τον Θεό».

Μετανάστευση και πολιτικοί αντίπαλοι

Αναφερόμενος στην πολιτική του για τη μετανάστευση, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του «έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Trump: We are going to rededicate America as one Nation under God. pic.twitter.com/mjq8YGAcGG — Clash Report (@clashreport) February 5, 2026

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν ότι λειτουργεί ως δικτάτορας, είπε: «Δεν είμαι δικτάτορας, αυτοί είναι. Αυτοί είναι σαν τη Γκεστάπο, συλλαμβάνουν ανθρώπους που πηγαίνουν στην εκκλησία και τους φέρονται με άθλιο τρόπο».

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι «όσοι επιτίθενται σε Χριστιανούς γνωρίζουν ότι θα τους επιτεθεί βίαια και ανελέητα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζω ότι δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».