Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για μια σειρά θεμάτων στο πλαίσιο του National Prayer Breakfast στην Ουάσιγκτον, αναφερόμενος από τον αμερικανικό στρατό μέχρι και στο πώς –όπως είπε– θα γίνει δεκτός στον παράδεισο.

«Έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στον στρατό», δήλωσε, επαινώντας τις ένοπλες δυνάμεις.«Έχουμε έναν στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ, αλλά είναι πιο ψηλοί» πρόσθεσε αστειευόμενος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιτυχίες της κυβέρνησής του, όπως τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες και του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί αυτό το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Με κάποιον τρόπο συνέδεσε τα επιτεύγματα αυτά με τις «χαμένες εκλογές» του 2020, ένα θέμα που επαναφέρει συχνά.

«Κατάφερα να έλθουν οι Ολυμπιακοί στις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και πιθανόν δεν θα με καλούσαν, ήμουν πολύ θυμωμένος. Μετά “έστησαν” τις εκλογές και είπα “Επιστρέφω!”», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορές στη θρησκεία και την πίστη

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει κάνει «περισσότερα για τη θρησκεία από κάθε άλλο πρόεδρο», προσθέτοντας: «Αλήθεια, δεν γνωρίζω πώς ένας πιστός μπορεί να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς».

Αναφερόμενος σε παλαιότερες δηλώσεις του για τη μεταθανάτια ζωή, σχολίασε: «Είπα: “Δεν πληρώ τα κριτήρια. Δεν θα πάω στον παράδεισο”. Και οι New York Times έγραψαν σε πρωτοσέλιδο τους  ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη ζωή του και το νόημα της ζωής του. Όχι, απλά έκανα πλάκα!».

Παράλληλα, διευκρίνισε: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν». Πρόσθεσε ακόμη: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους».

Παράλληλα, ο  πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης «να αφιερώσουμε ξανά την Αμερική σαν Ένα Έθνος Κάτω από τον Θεό».

Μετανάστευση και πολιτικοί αντίπαλοι

Αναφερόμενος στην πολιτική του για τη μετανάστευση, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του «έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν ότι λειτουργεί ως δικτάτορας, είπε: «Δεν είμαι δικτάτορας, αυτοί είναι. Αυτοί είναι σαν τη Γκεστάπο, συλλαμβάνουν ανθρώπους που πηγαίνουν στην εκκλησία και τους φέρονται με άθλιο τρόπο».

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι «όσοι επιτίθενται σε Χριστιανούς γνωρίζουν ότι θα τους επιτεθεί βίαια και ανελέητα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζω ότι δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».

