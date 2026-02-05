Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια της χώρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αναβολές σε συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με την ενημέρωση των λιμενικών αρχών.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε αρκετά λιμάνια της χώρας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, σύμφωνα με ενημέρωση των λιμενικών αρχών.

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει αναβολές και καθυστερήσεις σε πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Κέα και Κύθνο. Αντίστοιχα, από την Αγία Μαρίνα στον Μαραθώνα έχουν διακοπεί τα δρομολόγια προς Νέα Στύρα.

Στον Πειραιά παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, με τις αναχωρήσεις να μετατίθενται έως και πέντε ώρες. Τουλάχιστον δύο πρωινά δρομολόγια μεγάλων οχηματαγωγών – επιβατηγών πλοίων έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν μετά τις 12 το μεσημέρι, εφόσον βελτιωθεί ο καιρός.

Εκκρεμεί επίσης η απόφαση για ακόμη ένα πρωινό δρομολόγιο που είχε προγραμματιστεί για τις 9 το πρωί, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν αν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή αν θα υπάρξει νέα αναβολή.

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων σκαφών, ενώ τα συμβατικά πλοία ταξιδεύουν κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με την ένταση των ανέμων. Νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές αναμένεται στις 12 το μεσημέρι, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.

Παράλληλα, στη Βόρεια Ελλάδα έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό στο δρομολόγιο που συνδέει την Καβάλα με τον Πρίνο.