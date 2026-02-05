Οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα εντάξουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η ένταξη αυτή σημαίνει βελτίωση κατά 50% της ισοτιμίας και σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου των ΑΜΕΑ.

Η υλοποίηση θα γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την έκδοση του πιστοποιητικού ένταξης από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Μετά από συντονισμένες πιέσεις και παρεμβάσεις και μεγάλο αγώνα της ΕΣΑμεΑ, οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας, «θα εντάξουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου».

Το ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τονίζει στην ίδια ανακοίνωση η Ελληνική Ένωση Τραπεζών: «Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.

