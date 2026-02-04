Passengers on a British Airways flight from London Heathrow to Jamaica turned the journey into a “church service” by chanting, singing, and preaching for nearly three hours.

A woman was seen standing in the aisle, leading the singing and encouraging other passengers to join in and clap.

The incident was recorded and shared on TikTok, with videos garnering over 900,000 views, and was described by fellow traveller Maxine Munroe, who noted the singing and praying started after one hour of flight and lasted about two and a half hours.

Επιβάτες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς την Τζαμάικα μετέτρεψαν το ταξίδι τους σε ένα είδος «λειτουργίας», τραγουδώντας και κηρύττοντας επί σχεδόν τρεις ώρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από συνεπιβάτες που τους χαρακτήρισαν «αγενείς» και «ασυνεπείς».

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok δείχνουν μια γυναίκα να στέκεται στον διάδρομο του αεροσκάφους, να τραγουδά, να κουνά τα χέρια της και να ενθαρρύνει τους επιβάτες να συμμετάσχουν. Τελικά, αρκετοί άρχισαν να χειροκροτούν και να τραγουδούν μαζί της.

Τα βίντεο, τα οποία έχουν συγκεντρώσει πάνω από 900.000 προβολές, δημοσιεύτηκαν από την 56χρονη νοσηλεύτρια Μαξίν Μονρό από το Κρόιντον. Όπως ανέφερε, το τραγούδι και οι προσευχές ξεκίνησαν περίπου μία ώρα μετά την απογείωση και συνεχίστηκαν για δυόμισι ώρες στη διάρκεια της εννιάωρης πτήσης.

Σε άλλο απόσπασμα, ένας άνδρας φαίνεται να κηρύττει δυνατά από τη θέση του, μέχρι που το πλήρωμα ενημερώνει ότι άναψαν οι ενδείξεις για τις ζώνες ασφαλείας και τότε κάθεται ξανά.

Η κα Μονρό, που ταξίδευε για να επισκεφθεί συγγενείς στην Τζαμάικα, ανήρτησε τα βίντεο της πτήσης του 2020 στην πλατφόρμα στις 6 Ιανουαρίου. Όπως είπε, η εμπειρία έμοιαζε «σαν να βρίσκεσαι στην εκκλησία».

«Συνήθως οι άνθρωποι προσεύχονται πριν την απογείωση ή όταν υπάρχει αναταραχή, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό», ανέφερε, προσθέτοντας πως κάποια στιγμή ένιωσε την ανάγκη να επικρατήσει ηρεμία ώστε να ξεκουραστούν οι επιβάτες.

Η ίδια σημείωσε ότι το γκρουπ συνέχισε να στέκεται και να προσεύχεται ακόμη και όταν άναψαν οι ενδείξεις για τις ζώνες ασφαλείας. «Σκεφτόμουν πόσο θα άντεχε ακόμη το πλήρωμα. Έπρεπε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και αυτό ήταν εμπόδιο», είπε.

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ, τονίζοντας πως «ήταν πιο μεθυσμένοι από το πνεύμα του Θεού παρά από το ποτό». Παρά την ανοχή της, πολλοί χρήστες του TikTok εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια.

Ένας σχολιαστής έγραψε «Φαίνεται εφιάλτης», ενώ άλλος σημείωσε «Θα το θεωρούσα αγένεια, δεν σκέφτονται καθόλου τους άλλους». Άλλοι χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά «ασυνεπή» και ανέφεραν πως ένα τέτοιο περιστατικό θα τους προκαλούσε άγχος ως επιβάτες.

Παρά τις αντιδράσεις, υπήρξαν και κάποιοι που αντιμετώπισαν το περιστατικό με κατανόηση. Η British Airways δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το γεγονός.