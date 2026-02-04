Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν ότι δύο ρωσικά διαστημικά σκάφη έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον 12 σημαντικών ευρωπαϊκών δορυφόρων.

Ρωσικά διαστημικά σκάφη φέρονται να έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον δώδεκα σημαντικών ευρωπαϊκών δορυφόρων, σύμφωνα με εκτιμήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ασφαλείας. Οι πιθανές αυτές υποκλοπές, που αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα και να επιτρέπουν στη Μόσχα να επηρεάσει την τροχιά των δορυφόρων ή ακόμη και να προκαλέσει τη συντριβή τους, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times.

Τα δύο ρωσικά διαστημικά σκάφη, γνωστά ως Luch-1 και Luch-2, παρακολουθούν στενά τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους τα τελευταία τρία χρόνια. Η δραστηριότητά τους εντείνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ του Κρεμλίνου και της Δύσης, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δυτικές διαστημικές αρχές παρακολουθούν εδώ και καιρό τις κινήσεις των δύο σκαφών, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα ύποπτες μανούβρες σε τροχιές παρόμοιες με εκείνες των ευρωπαϊκών δορυφόρων. Και τα δύο έχουν πλησιάσει επικίνδυνα ορισμένους από τους πλέον κρίσιμους δορυφόρους που εξυπηρετούν την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και μεγάλα τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με δεδομένα από επίγεια τηλεσκόπια, τα ρωσικά σκάφη έχουν παραμείνει κοντά στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους για εβδομάδες, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία. Από την εκτόξευσή του το 2023, το Luch-2 έχει προσεγγίσει 17 δορυφόρους της Ευρώπης, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ανησυχία για την ασφάλεια των δορυφορικών επικοινωνιών

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι τα Luch-1 και Luch-2 φαίνεται να επιχειρούν να τοποθετηθούν εντός του πεδίου μετάδοσης δεδομένων από επίγειους σταθμούς προς τους δορυφόρους. Ο ίδιος εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι πολλά από τα συστήματα δεν διαθέτουν κρυπτογράφηση, καθώς πρόκειται για παλαιότερους δορυφόρους χωρίς τέτοιες δυνατότητες ασφαλείας.

Η έλλειψη αυτή καθιστά τα συστήματα ευάλωτα σε μελλοντικές παρεμβολές ή ακόμα και πιθανή καταστροφή, εφόσον τα δεδομένα τους αντιγραφούν. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επεκτείνει τέτοιου είδους δραστηριότητες, αναπτύσσοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της στο διάστημα.

Η Ρωσία ενισχύει τις διαστημικές της δυνατότητες

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα διαθέτουν παρόμοιες τεχνολογίες, η Ρωσία θεωρείται ότι έχει ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα διαστημικής κατασκοπείας. Παράλληλα, υιοθετεί πιο επιθετική στάση στη χρήση διαστημικών σκαφών για την παρακολούθηση άλλων δορυφόρων, σύμφωνα με δυτικές πηγές ασφαλείας.

«Τα δορυφορικά δίκτυα αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα των σύγχρονων κοινωνιών. Όποιος επιτεθεί μπορεί να παραλύσει ολόκληρες χώρες», είχε δηλώσει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε ομιλία του τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των κρίσιμων υποδομών στο διάστημα.