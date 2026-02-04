Σε μια νέα και πρωτότυπη τηλεοπτική παραγωγή, η «Banijay Entertainment» σε συνεργασία με την Videoland παρουσιάζουν το ριάλιτι σόου «Football Island», το οποίο θα φέρει κοντά 11 διάσημους ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, οι αθλητές θα πρέπει να συνεργαστούν, να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η φύση, σε ένα απομακρυσμένο τροπικό νησί.

Η εκπομπή, που θα ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου και θα προβάλλεται εβδομαδιαίως στο Videoland, δίνει την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να βγουν έξω από τη ζώνη άνεσής τους και να αγωνιστούν ενάντια στους φυσικούς περιορισμούς του νησιού, έχοντας να αντιμετωπίσουν τοπικές συνθήκες και ομαδικές αντιπαλότητες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες θα είναι και ο πρώην προπονητής της εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου, Τζον Φαν΄τ Σχιπ, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα από το 2019 έως το 2021.

Την παρουσίαση του σόου έχει αναλάβει ο Φρανκ Έβενμπλι, και οι παίκτες του «Football Island» θα ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία, αφήνοντας το γήπεδο για να δείξουν τις δυνάμεις τους σε έναν άλλο τομέα: την επιβίωση.

Ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ και αυτός παρών