Σε μια νέα και πρωτότυπη τηλεοπτική παραγωγή, η «Banijay Entertainment» σε συνεργασία με την Videoland παρουσιάζουν το ριάλιτι σόου «Football Island», το οποίο θα φέρει κοντά 11 διάσημους ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, οι αθλητές θα πρέπει να συνεργαστούν, να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η φύση, σε ένα απομακρυσμένο τροπικό νησί.
Η εκπομπή, που θα ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου και θα προβάλλεται εβδομαδιαίως στο Videoland, δίνει την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να βγουν έξω από τη ζώνη άνεσής τους και να αγωνιστούν ενάντια στους φυσικούς περιορισμούς του νησιού, έχοντας να αντιμετωπίσουν τοπικές συνθήκες και ομαδικές αντιπαλότητες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες θα είναι και ο πρώην προπονητής της εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου, Τζον Φαν΄τ Σχιπ, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα από το 2019 έως το 2021.
Την παρουσίαση του σόου έχει αναλάβει ο Φρανκ Έβενμπλι, και οι παίκτες του «Football Island» θα ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία, αφήνοντας το γήπεδο για να δείξουν τις δυνάμεις τους σε έναν άλλο τομέα: την επιβίωση.
Ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ και αυτός παρών
Η παραγωγή του «Football Island» έχει φροντίσει να προσφέρει στους τηλεθεατές αρκετό ποδοσφαιρικό θέαμα, φέρνοντας στο απομονωμένο νησί μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, πέρα από τον Τζον Φαν΄τ Σχιπ, ξεχωρίζει το όνομα του Γουέσλεϊ Σνάιντερ. Στα 41 του, ο πρώην άσος του Άγιαξ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ίντερ, με την οποία κατέκτησε το «τρεμπλ» το 2010, αποτελεί έναν από τους πιο λαμπερούς εκπροσώπους της ποδοσφαιρικής σκηνής. Ο Σνάιντερ αγωνίστηκε για τελευταία φορά το 2019 και τώρα επιστρέφει στη δράση μέσω του ριάλιτι.
Εκτός από τον Ολλανδό θρύλο, στο νησί θα βρεθούν και άλλοι γνωστοί πρώην ποδοσφαιριστές, όπως ο Ράιαν Μπάμπελ, πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, ο Ρίτσαρντ Βίτσχε (Άγιαξ), ο Κένεθ Περέζ (Άγιαξ, Αϊντχόφεν), ο Μίχαελ Ομπίκου (Φέγενορντ, Μαγιόρκα, Ανόρθωση Φαμαγκούστα), ο Κέες Κβάκμαν (Γκρόνινγκεν, Μπρέντα), ο Τομ Μπέουγκελσντικ (Ντεν Χάαγκ, Φρανκφούρτη) και ο Γιαν βαν Χαλστ (Τβέντε, Άγιαξ). Αυτοί οι πρώην πρωταθλητές θα προσφέρουν μοναδικές στιγμές θέασης, καθώς θα αγωνιστούν μαζί σε ένα περιβάλλον που απαιτεί συνεργασία και επιβίωση.
View this post on Instagram