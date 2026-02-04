Ο ηθοποιός Βασίλης Μίχας ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στη 4η σεζόν της σειράς Maestro, όπου θα υποδυθεί το ρόλο του skipper.

Τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει στους Παξούς, με τον ηθοποιό να περιγράφει το κλίμα ως ανάλαφρο και λίγο ερωτικό.

Ο Βασίλης Μίχας δήλωσε ότι ένιωθε πολύ καλά με την ομάδα της σειράς και περιέγραψε την εμπειρία στα γυρίσματα σαν διακοπές, σημειώνοντας πως θα επιστρέψει ξανά τον Απρίλιο.

Ο Βασίλης Μίχας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και προχώρησε σε μια αποκάλυψη που χαροποίησε τους θαυμαστές του.

Ο γνωστός ηθοποιός, που συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στο καστ της 4ης σεζόν του «Maestro», επίσης στο MEGA. Με εμφανή ενθουσιασμό, ο Μίχας δήλωσε: «Θα είμαι στο Maestro. Θα με δείτε στα νέα επεισόδια και το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι θα είμαι skipper. Έχω ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ήταν ανάλαφρα τα γυρίσματα αυτά. Ήταν λίγο… ερωτικά. Τίποτα άλλο δεν λέω».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την ομάδα της σειράς, λέγοντας: «Απ’ την πρώτη στιγμή που πήγα, ένιωσα πολύ καλά με τα παιδιά εκεί. Και με την ομάδα του Χριστόφορου, σούπερ. Τα παιδιά με αγκάλιασαν απευθείας. Πήγα στους Παξούς και θα πάω ξανά τον Απρίλιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα ότι έκανα διακοπές, παιδιά. Ναι, ένιωσα ότι δεν έκανα γύρισμα. Ήταν φανταστικά».

Ο ηθοποιός μίλησε και πιο προσωπικά, αναφερόμενος στις δυσκολίες και τις αμφιβολίες που αντιμετωπίζει στη δουλειά του. «Σίγουρα υπάρχουν μέρες που υπάρχουν αμφιβολίες, που σκέφτεσαι αν είσαι στον σωστό δρόμο και αν οι επιλογές σου είναι εντάξει. Επειδή είχα όμως στο μυαλό μου, προς τα που ήθελα να κατευθυνθώ, κάπως μου δείχνει, ότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Με τον πόνο τα πάω καλά. Νιώθω ότι έχω καλή σχέση. Λειτουργεί ως καθρέφτης. Προσπαθώ να μην τον κουκουλώνω, τον έχω σαν οδηγό. Το βιώνουμε βέβαια και σαν κοινωνία, υπάρχει ο φόβος του πόνου. Είναι ανθρώπινο, αλλά σε μετακινεί αυτό το πράγμα. Είναι εκεί για να το δεις».