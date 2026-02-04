Η Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών Αγγλίας σε φυσικά πρόσωπα, με πλήρη νομιμότητα και ασφάλεια.

Καταστήματα για συναλλαγές

  • Αθήνα (Κεντρικό Κατάστημα) – Σταδίου 14, κατόπιν ραντεβού: 210 3202788

  • Θεσσαλονίκη – Τσιμισκή 4, κατόπιν ραντεβού: 2310 591157, 2310 591158 (από Ιούνιο 2023)

  • Ηράκλειο – 25ης Αυγούστου 25, κατόπιν ραντεβού: 2810 242532 (από Φεβρουάριο 2024)

  • Πάτρα – Αγίου Ανδρέου 49-51, κατόπιν ραντεβού: 2610 639744, 2610 639742

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αγοραπωλησίες

Για κάθε συναλλαγή απαιτείται:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ

  • Πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας) ή πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο ΑΦΜ

Για συναλλαγές άνω των 15.000€, απαιτούνται επιπλέον:

  • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος

  • Βεβαίωση τρέχουσας διεύθυνσης κατοικίας

  • Επάγγελμα και επαγγελματική διεύθυνση

  • Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Όλα τα έγγραφα προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τιμές και προμήθειες

  • Για συναλλαγές έως 10.000€, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών της ΤτΕ, αναρτημένο στον ιστοχώρο της

  • Για συναλλαγές άνω των 10.000€, η τιμή καθορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής

  • Στις πωλήσεις ελαττωματικών λιρών εισπράττεται προμήθεια 5‰ με ελάχιστο τα 3€

  • Πληρωμές άνω των 500€ μπορούν να γίνουν στο γκισέ ή με τραπεζική επιταγή/μεταφορά/κάρτα POS

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ασφαλείς και διαφανείς διαδικασίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να επενδύσει ή να ρευστοποιήσει τις χρυσές του λίρες με εγγύηση και αξιοπιστία.

