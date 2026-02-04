Η Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών Αγγλίας σε φυσικά πρόσωπα, με πλήρη νομιμότητα και ασφάλεια.

Καταστήματα για συναλλαγές

Αθήνα (Κεντρικό Κατάστημα) – Σταδίου 14, κατόπιν ραντεβού: 210 3202788

Θεσσαλονίκη – Τσιμισκή 4, κατόπιν ραντεβού: 2310 591157, 2310 591158 (από Ιούνιο 2023)

Ηράκλειο – 25ης Αυγούστου 25, κατόπιν ραντεβού: 2810 242532 (από Φεβρουάριο 2024)

Πάτρα – Αγίου Ανδρέου 49-51, κατόπιν ραντεβού: 2610 639744, 2610 639742

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αγοραπωλησίες

Για κάθε συναλλαγή απαιτείται:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ

Πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας) ή πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο ΑΦΜ

Για συναλλαγές άνω των 15.000€, απαιτούνται επιπλέον:

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος

Βεβαίωση τρέχουσας διεύθυνσης κατοικίας

Επάγγελμα και επαγγελματική διεύθυνση

Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Όλα τα έγγραφα προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τιμές και προμήθειες

Για συναλλαγές έως 10.000€, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών της ΤτΕ, αναρτημένο στον ιστοχώρο της

Για συναλλαγές άνω των 10.000€, η τιμή καθορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής

Στις πωλήσεις ελαττωματικών λιρών εισπράττεται προμήθεια 5‰ με ελάχιστο τα 3€

Πληρωμές άνω των 500€ μπορούν να γίνουν στο γκισέ ή με τραπεζική επιταγή/μεταφορά/κάρτα POS

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ασφαλείς και διαφανείς διαδικασίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να επενδύσει ή να ρευστοποιήσει τις χρυσές του λίρες με εγγύηση και αξιοπιστία.