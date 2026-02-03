Μία 22χρονη Αυστραλή τουρίστρια έχασε τη ζωή της στην Ιαπωνία, παγιδευμένη σε τελεφερίκ σκι στο θέρετρο Tsugaike Mountain Resort στην επαρχία Ναγκάνο.

Το ατύχημα προκλήθηκε όταν το σακίδιο της κοπέλας πιάστηκε στον μηχανισμό του τελεφερίκ, με αποτέλεσμα να αιωρείται στον αέρα.

Η κοπέλα υπέστη καρδιακή προσβολή και κατέληξε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μία Αυστραλή τουρίστρια έχασε τη ζωή της στην Ιαπωνία, ύστερα από τραγικό ατύχημα σε τελεφερίκ σκι, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών που περιέγραφε ως το «ταξίδι της ζωής της».

Η 22χρονη, σύμφωνα με το BBC, παγιδεύτηκε στον μηχανισμό ενός τελεφερίκ στο θέρετρο Tsugaike Mountain Resort στην Οτάρι, επαρχία Ναγκάνο, όταν μέρος του σακιδίου της πιάστηκε στην καρέκλα του αναβατήρα, αφήνοντάς την να αιωρείται στον αέρα.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 09:00 τοπική ώρα (00:00 GMT) την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2026.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Το Tsugaike Mountain Resort και η εταιρεία Tsugaike Gondola Lift Co εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας τη συγγνώμη τους και γνωστοποιώντας ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αγκράφα του σακιδίου της γυναίκας –η οποία δεν ήταν πλήρως κλειστή– πιάστηκε στο κάθισμα, ενώ ο ιμάντας στο στήθος της παρέμενε δεμένος. Όταν προσπάθησε να αποβιβαστεί, το σακίδιο την παρέσυρε, προκαλώντας την πτώση της.

Ένας υπάλληλος σταμάτησε αμέσως τον αναβατήρα πατώντας το κουμπί έκτακτης ανάγκης και της παρείχε πρώτες βοήθειες πριν τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Το ατύχημα σημειώθηκε στην κορυφή του αναβατήρα Tsuga No.2 Pair Lift, όπου η γυναίκα επέβαινε μαζί με ένα ακόμη άτομο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αυστηρότερες διαδικασίες ασφαλείας

Ο χειριστής του αναβατήρα δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, καθώς διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος και επανεξετάζονται τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

«Θα λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψη του ατυχήματος», ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Kubo. «Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με μεγάλη σοβαρότητα και θα διασφαλίσουμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο θα λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια».

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει ανακρίσεις του προσωπικού και επιθεωρεί τον εξοπλισμό του λιφτ στο πλαίσιο της έρευνας.

Το Tsugaike Mountain Resort, που βρίσκεται στην κοιλάδα Hakuba, είναι ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ναγκάνο και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ιαπωνία και το εξωτερικό.