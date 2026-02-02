Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες σχετικά με πιθανή συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται να συναντηθεί την Παρασκευή με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να συζητήσουν μια ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συνάντηση αυτή θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios που επικαλείται δύο πηγές οι οποίες έχουν γνώση του θέματος.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim είχε μεταδώσει το πρωί ότι η συνάντηση επρόκειτο να γίνει σήμερα, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από την Ουάσινγκτον.

«Ένα πλαίσιο» διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες

Το Ιράν αναμένει να οριστικοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες» ένα «πλαίσιο» για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποκλιμακωθεί η διμερής ένταση, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επέμβει στρατιωτικά στη χώρα.

Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν έχει λάβει “τελεσίγραφο” από τον Τραμπ

Το Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν έχει λάβει «τελεσίγραφο» από τις ΗΠΑ προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επέμβει στρατιωτικά στη χώρα.

Το Ιράν «ενεργεί πάντα με ειλικρίνεια και σοβαρότητα στις διπλωματικές διαδικασίες, αλλά (η χώρα μας) δεν δέχεται ποτέ τελεσίγραφα. Κατά συνέπεια αυτός ο ισχυρισμός δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εν μέσω ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας κοντά στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη «έχει σοβαρές συνομιλίες» με την Ουάσινγκτον, λίγες ώρες αφού ο ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν αρμόδιος για την ασφάλεια Αλί Λαριτζανί επεσήμανε στο Χ ότι γίνονται διευθετήσεις για διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι έθεσε στην Τεχεράνη διορία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, και πρόσθεσε ότι το Ιράν θέλει «να καταλήξει σε συμφωνία».

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Μπαγαεΐ είχε σημειώσει ότι το Ιράν αναμένει να οριστικοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες» ένα «πλαίσιο» για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποκλιμακωθεί η διμερής ένταση.

«Οι χώρες της περιοχής ενεργούν ως μεσολαβητές για την ανταλλαγή μηνυμάτων», σημείωσε ο Μπαγαεΐ. «Έχουμε αναφερθεί σε διάφορα ζητήματα και εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, τα οποία ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτό αφορά τη μέθοδο και το πλαίσιο εργασίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο μεταξύ η Τεχεράνη κάλεσε τους Ευρωπαίους πρεσβευτές μετά την απόφαση της ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης «τρομοκρατική οργάνωση».

«Χθες (Κυριακή) και σήμερα οι εκπρόσωποι όλων των χωρών μελών της ΕΕ που διαθέτουν πρεσβεία στην Τεχεράνη εκλήθησαν στο υπουργείο Εξωτερικών», εξήγησε ο Μπαγαεΐ.

«Πρόκειται για το ελάχιστο μέτρο» πριν την ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα άλλων αντιποίνων, πρόσθεσε ο ίδιος.