Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον περάσει σε στάδιο πλήρους ωριμότητας και επηρεάζει βαθιά τη δομή της αγοράς εργασίας, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές σε επαγγέλματα και δεξιότητες.

Σύμφωνα με το TgCom24, στην Ιταλία ο κλάδος της AI έφτασε σε αξία τα 1,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 58%. Η ανάπτυξη αυτή επιταχύνει τον επαγγελματικό μετασχηματισμό, ιδιαίτερα για τους υπαλλήλους γραφείου.

Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση AI Shock Index Report της Mia Academy, η οποία δημιούργησε έναν δείκτη που ταξινομεί τον κίνδυνο αυτοματοποίησης των επαγγελμάτων σε κλίμακα από το ένα έως το πέντε, με βάση την επαναληψιμότητα των εργασιών, το επίπεδο υιοθέτησης της τεχνολογίας και τις τάσεις της αγοράς.

Η απειλή για τη μεσαία τάξη των «λευκών κολάρων»

Η ανάλυση δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον στην αντικατάσταση χειρωνακτικών ή εκτελεστικών εργασιών. Επεκτείνεται πλέον σε διοικητικούς ρόλους και θέσεις παροχής υπηρεσιών, αλλάζοντας ριζικά το εργασιακό τοπίο.

Στο επίπεδο 5 του δείκτη, που αντιστοιχεί σε κρίσιμο κίνδυνο, περιλαμβάνονται επαγγέλματα με υψηλή πιθανότητα αυτοματοποίησης, όπως εισαγωγή και μεταγραφή δεδομένων, τηλεφωνητές τηλεμάρκετινγκ, υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών μέσω email, καθώς και υπάλληλοι ελέγχου εγγράφων και διαχείρισης αρχείων.

Στο επίπεδο 4, δηλαδή στον υψηλό κίνδυνο, εντάσσονται παραδοσιακοί ρόλοι της επιχειρησιακής οργάνωσης: διοικητικοί υπάλληλοι back office, νέοι λογιστές, υπάλληλοι γκισέ, κρατήσεων ταξιδιών, ταμίες και εργαζόμενοι σε ποιοτικό έλεγχο.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Mia Academy, «σε πολλές περιπτώσεις δεν παρατηρείται άμεση αντικατάσταση, αλλά μια προοδευτική αποψίλωση των καθηκόντων, που μειώνει την οικονομική αξία των ρόλων και αυξάνει την επισφάλειά τους».

Τα επαγγέλματα που αναδεικνύει η νέα εποχή

Η έκθεση επισημαίνει ότι, ενώ ο αυτοματισμός ασκεί πίεση σε ορισμένα επαγγέλματα, η ζήτηση για άλλα αυξάνεται θεαματικά. Οι ειδικοί στην παραγωγική (generative) τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται ανάμεσα στους πιο περιζήτητους επαγγελματίες.

Αναδυόμενα επαγγελματικά προφίλ είναι οι Generative AI Specialist, AI Ethicist, AI Risk Manager και MLOps Engineer. Η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων έχει οδηγήσει σε μισθολογικό πριμ της τάξης του +56% σε σχέση με τους παραδοσιακούς ρόλους.

Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο, ένας Senior AI Engineer απολαμβάνει μέσο ετήσιο εισόδημα 106.000 δολαρίων, ενώ ένας Generative AI Specialist μπορεί να ξεπεράσει τις 120.000 δολάρια.

Η Mia Academy υπογραμμίζει ότι η απάντηση στον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό βρίσκεται στο reskilling, δηλαδή στην επανεκπαίδευση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Ο διευθυντής της MIA Academy, Antonio Santoro δήλωσε ότι: «Ο δείκτης AI Shock Index δεν αποτελεί μια καταστροφολογική πρόβλεψη, αλλά ένα εργαλείο προσανατολισμού. Η κατανόηση σήμερα του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία επιτρέπει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επενδύουν στις δεξιότητες που θα καθοδηγήσουν την ανάπτυξη των επόμενων ετών».