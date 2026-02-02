Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει σε 178 περιστατικά λόγω της κακοκαιρίας στην Κεντρική Μακεδονία, με τις περισσότερες κλήσεις να αφορούν την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι επεμβάσεις περιλάμβαναν πέντε αντλήσεις υδάτων, 73 κοπές δέντρων και 40 αφαιρέσεις αντικειμένων που είχαν πέσει από μπαλκόνια και ανοιχτούς χώρους, δημιουργώντας κινδύνους για τους πολίτες.

Σε οκτώ περιπτώσεις, η Πυροσβεστική βοήθησε στη μεταφορά 29 ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους λόγω πλημμυρισμένων δρόμων και υπερχείλισης ρεμάτων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει συνολικά 178 περιστατικά εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Κεντρική Μακεδονία, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κλήσεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας, οι πυροσβέστες επενέβησαν σε πέντε αντλήσεις υδάτων, 73 κοπές δέντρων και 40 αφαιρέσεις αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τον άνεμο, δημιουργώντας κινδύνους για τους πολίτες.

Σε οκτώ περιπτώσεις χρειάστηκε η συνδρομή τους για τη μεταφορά 29 ατόμων σε ασφαλή σημεία. Οι περισσότεροι είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους λόγω πλημμυρισμένων δρόμων και υπερχείλισης ρεμάτων.

Σήμερα τα φαινόμενα παρουσιάζουν ύφεση και η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στη Θεσσαλονίκη. Νωρίς το πρωί, στο Καϊμακτσαλάν της Πέλλας η θερμοκρασία έπεσε στους -6 βαθμούς Κελσίου, στον Λαϊλιά Σερρών στους -4, ενώ στο Σέλι και στο Νευροκόπι Δράμας καταγράφηκαν -2 βαθμοί.

Τις τελευταίες ώρες έπεσαν 30 έως 40 εκατοστά φρέσκο χιόνι σε αρκετά χιονοδρομικά κέντρα. Για όσους σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τις ορεινές περιοχές, είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αντιολισθητικές αλυσίδες.