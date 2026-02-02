Συνελήφθη 38χρονος στην περιοχή της Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια περιπολίας και ελέγχου.

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 38χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τι είναι το liquid ecstasy

Το GHB (Gamma-Hydroxybutyrate) είναι μια ψυχοδραστική ουσία που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Υπάρχει και σε πολύ μικρές ποσότητες φυσιολογικά στον εγκέφαλο, αλλά όταν λαμβάνεται ως ουσία μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Ανήκει στα κατασταλτικά ναρκωτικά. Στον δρόμο είναι γνωστό και ως “liquid ecstasy”. Σε μη ιατρικά πλαίσια συνήθως λαμβάνεται από το στόμα, συχνά αναμεμειγμένο με ποτό.

Μερικές από τις επιδράσεις του στον οργανισμό είναι σύγχυση, απώλεια μνήμης και ναυτία.

Γκέτο το κέντρο της Αθήνας

Ακολουθεί το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ για τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας.

Εγκληματικότητα και αίσθημα ανασφάλειας κυριαρχούν πλέον σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Ιστορικές συνοικίες, όπως ο Κολωνός και ο Κεραμεικός, μετατρέπονται μετά τη δύση του ήλιου σε πεδία δράσης συμμοριών που ληστεύουν και απειλούν ανενόχλητες τους κατοίκους.

Η Ακρόπολη εξακολουθεί να δεσπόζει επιβλητικά πάνω από την πρωτεύουσα, προσδίδοντας στην Αθήνα μια εικόνα μαγείας. Ωστόσο, κάτω από τη σκιά της ιστορίας, οι δρόμοι έχουν γίνει αφιλόξενοι και επικίνδυνοι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και σοκ στους τουρίστες.

Κουμουνδούρου, Κολοκυνθούς, Κολωνός, Κεραμεικός – γειτονιές που άλλοτε έσφυζαν από ζωή, σήμερα παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης. Οι συμμορίες δρουν ανεξέλεγκτα, διακινώντας ναρκωτικά ή αρπάζοντας τις περιουσίες πολιτών.

Η κάμερα του MEGA κατέγραψε τη ζοφερή πραγματικότητα στους δρόμους της Αθήνας. Ελάχιστοι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια ή τις επιχειρήσεις τους, προστατευμένοι πίσω από κάγκελα, καθώς ο φόβος έχει γίνει καθημερινότητα.

Συμμορίες αλλοδαπών συγκρούονται μεταξύ τους, μετατρέποντας τις γειτονιές σε αρένες. Αστυνομικοί περιφέρεται αμήχανα, ενώ γύρω του δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Εικόνες εξαθλίωσης στο κέντρο της πόλης

Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες που δημοσίευσαν «ΤΑ ΝΕΑ», μέσα από βίντεο Αμερικανίδας influencer με χιλιάδες ακολούθους διεθνώς. Το υλικό αποτυπώνει την παρακμή και την εγκατάλειψη στο κέντρο της Αθήνας.

Νέες καταγραφές της κάμερας των «Νέων» δείχνουν δεκάδες τοξικοεξαρτημένους και άστεγους να ζουν στα πεζοδρόμια γύρω από τις οδούς Ιάσονος, Λεονάτου στο Μεταξουργείο και Ιερόθεου στην Ομόνοια. Άνθρωποι κοιμούνται και κάνουν χρήση ουσιών σε κοινή θέα, δίπλα σε δημόσια κτίρια και καταστήματα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων απευθύνει έκκληση προς την Αστυνομία και την Πολιτεία να αναλάβουν άμεσα δράση, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη και η ασφάλεια στις γειτονιές της πρωτεύουσας.

Ο κ. Δούκας ζήτησε την απομάκρυνση των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών από την πόλη και κάλεσε κυβέρνηση και Ελληνική Αστυνομία να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Έξω οι ναρκέμποροι από την Αθήνα. Δεν μπορεί κεντρικοί δρόμοι να γίνονται πιάτσες. Κάνω έκκληση στην αστυνομία και την κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους», ανέφερε σε δήλωσή του στο MEGA σχολιάζοντας την ανάδειξη του θέματος από «ΤΑ ΝΕΑ».