Δύσκολη μάχη έδωσαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου Blue Star Chios κατά την προσπάθεια πρόσδεσης στο λιμάνι του Διαφανίου Καρπάθου. Η κακοκαιρία που έπληξε κυρίως την Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας συνοδεύτηκε από θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν έντονα κύματα και με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών.

Στο βίντεο αποτυπώνεται το μέγεθος της κακοκαιρίας που έπληξε την Κάρπαθο. Στα πλάνα φαίνεται το πλοίο να βρίσκεται στο λιμάνι ενώ λιμενεργάτες προσπαθούν να περάσουν τα σχοινιά στους κάβους του λιμανιού της Καρπάθου.

Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί ενώ τα κύματα σφυροκοπούν τον προβλήτα και το πλοίο που κουνιέται ασύστολα.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων είναι σε ισχύ μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας.

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές επιμένουν καταιγίδες και βροχές – Σε Λάρισα και Πήλιο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σε ισχύ παραμένει και σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικαιροποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το βράδυ της Κυριακής.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες με βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει και ο κίνδυνος υποβαθμίστηκε από κόκκινη σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί σε Κρήτη, νότια Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι.

Το meteo δημοσίευσε νέους χάρτες με τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν την Κυριακή, την πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας. Η Ζαγορά Πηλίου δέχθηκε τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού, με 191,2 χιλιοστά, ενώ στην Αγιά Λάρισας έπεσαν 108 χιλιοστά, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά οι μετρήσεις:

Ζαγορά Πηλίου: 191,2

Αγιά Λάρισας: 108

Καλέντζι Αχαΐας: 100,4

Σιμωνόπετρα: 96,2

Ριζώματα Ημαθίας: 91,0

Νεοχώρι Χαλκιδικής: 89,6

Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής: 73,6

Ορεινή Ναυπακτία: 72,2

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας σημειώθηκε έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Από τους 9.316 κεραυνούς που καταγράφηκαν, οι 1.466 έπεσαν πάνω από την ξηρά και οι 7.850 στη θάλασσα.

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, επικαιροποιήθηκε βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων και υποβαθμίστηκε σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Θράκης έως το μεσημέρι.