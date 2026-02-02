Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου ο καιρός θα είναι γενικά καλός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους θα είναι αυξημένες.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Λίγες πρόσκαιρες και ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία έως και το απόγευμα, πρόσκαιρα στο Ιόνιο κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, καθώς και έως νωρίς το πρωί τοπικά σε τμήματα των Σποράδων και των Δωδεκανήσων.

Στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας, τις πρωινές ώρες, θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα ηπειρωτικά

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Νότιοι άνεμοι με ενίσχυση στο Ιόνιο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα είναι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα 6 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως και 7 μποφόρ.

Χαμηλές θερμοκρασίες στα βόρεια – Ήπιες τιμές στα νότια τμήματα

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 8 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 11 με 12 βαθμούς, και τοπικά τους 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί στους 14 με 16 βαθμούς, ενώ τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική νωρίς το πρωί αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες και ασθενείς τοπικές βροχές έως και το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου, με ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Σταδιακή μεταβολή του καιρού από την Τετάρτη

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα δυτικά, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Βαθμιαία, οι βροχές θα επεκταθούν στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τη νύχτα θα επηρεαστούν όλα τα ηπειρωτικά καθώς και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 και τοπικά τους 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τα νότια και τη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη την Πέμπτη

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, σε μεγάλο μέρος της χώρας αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν, με τις καταιγίδες να περιορίζονται στην ανατολική Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, οι συνθήκες θα ευνοήσουν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, και θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 με 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές.