Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥΑΔ) ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση χρήσης του νερού από τα δίκτυα ύδρευσης σε 10 χωριά της περιοχής.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα χωριά που αφορά η απαγόρευση είναι: Δόξα, Χιονάδες, Ελαφοχώρι, Βρύση, Δάφνη, Σιτοχώρι, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες και Σαύρα.

Ο διευθυντής της ΔΕΥΑΔ, Νίκος Πετρίδης, δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ότι σήμερα πραγματοποιείται δειγματοληψία από πιστοποιημένο εργαστήριο της Κομοτηνής για να διαπιστωθεί, μέσω χημικού και μικροβιολογικού ελέγχου, αν το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, απαγορεύεται η πόση, το μαγείρεμα, η σίτιση και το πλύσιμο τροφίμων με το νερό των γεωτρήσεων στους συγκεκριμένους οικισμούς.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΔ διανέμει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες των κατοίκων.