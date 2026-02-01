Στη Μόσχα παρατηρήθηκε το φαινόμενο «Παρασελήνη», μια οπτική ψευδαίσθηση με πολλαπλούς δίσκους Σελήνης, η οποία οφείλεται στη διάθλαση φωτός από κρυστάλλους πάγου στην ατμόσφαιρα.

Τον Ιανουάριο, η Μόσχα επλήγη από τις χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων δύο αιώνων, σύμφωνα με μετεωρολόγους του κρατικού πανεπιστημίου της πόλης.

Η θερμοκρασία στη Μόσχα είναι κατά 1,5 βαθμό Κελσίου χαμηλότερη από τον μέσο όρο της εποχής, που είναι -6,2 βαθμοί Κελσίου για τον Ιανουάριο.

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, γνωστό ως παρασελήνη, παρατηρήθηκε τη νύχτα πάνω από τη Μόσχα, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για οπτική ψευδαίσθηση κατά την οποία εμφανίζονται πολλαπλοί δίσκοι της Σελήνης, αποτέλεσμα της διάθλασης του σεληνόφωτος από επίπεδους κρυστάλλους πάγου που αιωρούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα.

🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026

Σύμφωνα με μετεωρολόγους του κρατικού πανεπιστημίου της Μόσχας, οι πρωτοφανείς χιονοπτώσεις του Ιανουαρίου –οι χειρότερες των τελευταίων δύο αιώνων– συνέβαλαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για το φαινόμενο. Η παρουσία πάγου στην ατμόσφαιρα ενίσχυσε τη διάθλαση του φωτός, καθιστώντας το θέαμα ακόμη πιο έντονο.

Η θερμοκρασία στην περιοχή παραμένει χαμηλότερη κατά περίπου 1,5 βαθμό Κελσίου από τον μέσο όρο της εποχής, ο οποίος για τον Ιανουάριο φτάνει τους -6,2 βαθμούς. Οι παρατεταμένες ψυχρές συνθήκες εξηγούν την αυξημένη συγκέντρωση παγοκρυστάλλων στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Η παρασελήνη ή paraselene αποτελεί σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, κατά το οποίο εμφανίζονται φωτεινές εικόνες της Σελήνης εκατέρωθεν του φυσικού της δίσκου. Δεν πρόκειται για πραγματικό πολλαπλασιασμό του δορυφόρου της Γης, αλλά για εντυπωσιακή οπτική ψευδαίσθηση που οφείλεται στη διάθλαση και ανάκλαση του φωτός.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το φαινόμενο προκαλείται όταν το φως της πραγματικής Σελήνης περνά μέσα από εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους που αιωρούνται σε μεγάλο ύψος. Οι κρύσταλλοι λειτουργούν σαν φυσικά πρίσματα, διαθλώντας το φως και δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές φωτεινές «ψευδοσελήνες» δεξιά και αριστερά του κύριου σεληνιακού δίσκου.