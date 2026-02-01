Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, καθώς ήταν το πρώτο μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικεφάλου.

Πριν από την έναρξη, οπαδοί και ποδοσφαιριστές τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων. Οι παίκτες των δύο ομάδων προχώρησαν σε ζέσταμα υπό τους ήχους του τραγουδιού «Η πόλη της σιωπής», μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Στο 27ο λεπτό, η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου οχτώ λεπτά, με όλο το γήπεδο να ανάβει καπνογόνα και να αποτίει φόρο τιμής στους επτά φιλάθλους. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ απέτισαν φόρο τιμής, ενώ οι παίκτες παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι.

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε από το 35ο λεπτό, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται ήδη με 4-1, αλλά η συγκίνηση και η φόρτιση της στιγμής παρέμειναν έντονες σε όλο το γήπεδο.

