Μια από τις πιο σπάνιες ιστορίες οικογενειακής συνέχειας στην Ελλάδα αφορά τον 76χρονο κ. Λευτέρη από το Αφάντου, ο οποίος παντρεύτηκε σε ηλικία μόλις 16 ετών και σήμερα απολαμβάνει τη χαρά να κρατά στην αγκαλιά του το πρώτο του τρισέγγονο.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα rodiaki.gr, ο κ. Λευτέρης έγινε παππούς στα 31 του χρόνια, απέκτησε το πρώτο του δισέγγονο στα 52 και πρόσφατα καλωσόρισε στον κόσμο το πρώτο τρισέγγονό του.

Ο Ελευθέριος Ανθούλας του Θεοδώρου είναι ένας απλός και εργατικός άνθρωπος, που ζει ταπεινά στα Αφάντου της Ρόδου. Μετά από δεκαετίες δουλειάς στην οικοδομή και στα ξενοδοχεία, σήμερα είναι συνταξιούχος και απολαμβάνει την καθημερινότητά του πλάι στη μεγάλη του οικογένεια.

Το γεγονός ότι έχει φτάσει να δει τέσσερις γενιές απογόνων θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Ο ίδιος δηλώνει συγκινημένος και υπερήφανος για τη μεγάλη του οικογένεια.

«Παντρεύτηκα μικρός, στα 16 μου χρόνια και σε ηλικία 21 ετών είχα ήδη τρία παιδιά. Όταν έγινα 31 ετών έγινα παππούς και σε ηλικία 52 ετών είχα το πρώτο μου δισέγγονο. Σήμερα έχω 10 εγγόνια, 10 δισέγγονα και στην ηλικία που είμαι σήμερα (76 ετών), έχω και το τρισέγγονό μου που γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Νιώθω πολύ υπερήφανος για τη μεγάλη ελληνική οικογένειά μου και φυσικά για τα εγγόνια, δισέγγονα και το τρισέγγονό μου που είναι ένα κοριτσάκι».

Όπως ανέφερε, περνά τον χρόνο του με απλές καθημερινές συνήθειες που τον γεμίζουν χαρά. «Ως συνταξιούχος περνώ τον χρόνο μου με την οικογένεια και πάω στο καφενείο του χωριού μου να παίξω “πιλόττα” με τους φίλους μου, καθώς επίσης και να πηγαίνω στο χωράφι μου όπου ασχολούμαι με αγροτικές εργασίες».

Ο κ. Λευτέρης προέρχεται από πολυμελή οικογένεια. «Ο πατέρας μου ο Θόδωρος Ανθούλας απέκτησε επτά παιδιά, πέντε αγόρια, μεταξύ αυτών και εγώ και δύο κορίτσια. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια αλλά είμαι ο μόνος από τα επτά αδέλφια που έχω φτάσει να έχω και τρισέγγονο».

Κλείνοντας, εύχεται υγεία και ειρήνη για όλους. «Εύχομαι να είμαστε καλά και όλος ο κόσμος και να έχουμε υγεία και να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά με τις οικογένειές μας και τα παιδιά και εγγόνια μας, τα οποία και είναι η συνέχεια των γενεών μετά από εμάς».