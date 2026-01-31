Οι έντονες βροχοπτώσεις στην Ήπειρο έχουν προκαλέσει υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά, οδηγώντας σε πλημμύρες σε γεωργικές εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές.

Καταστροφές στην Ήπειρο προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή, με τον ποταμό Καλαμά να υπερχειλίζει και να πλημμυρίζει εκτάσεις με καλλιέργειες ελιών, λεμονιών και μανταρινιών. Το νερό έχει καλύψει μεγάλα τμήματα αγροτικής γης, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς.

Τα συνεργεία της Περιφέρειας Ηπείρου δίνουν μάχη στο φράγμα Ράγιου, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί μετά την υπερχείλιση και απειλούν τη ροή του νερού. Η επιχείρηση συνεχίζεται αδιάκοπα, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Με την κακοκαιρία να παρατείνεται και τις επόμενες ημέρες, οι χειριστές των μηχανημάτων εργάζονται χωρίς διακοπή, απομακρύνοντας τόνους από κορμούς νεκρών πλατάνων. Στόχος είναι να αποφευχθεί το «μπουκώμα» του ποταμού και νέα πλημμυρικά φαινόμενα στην παράκτια ζώνη του Καλαμά.

Ήδη, χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει μέσα σε 24 ώρες, μετατρέποντας την περιοχή σε απέραντη λίμνη. Οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται εκτεταμένες από τους τοπικούς φορείς.

Η εικόνα του ποταμού προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά της ΕΜΥ. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, προετοιμάζοντας σχέδια αντιμετώπισης πιθανών νέων πλημμυρών.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώνονται και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως στο χωριό Ματσούκι, όπου δρόμος και γήπεδο 5×5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.