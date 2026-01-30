Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Βρετανία, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με το Ιράν. Πρόκειται για το USAF WC-135R Constant Phoenix, γνωστό και ως «nuke sniffer», το οποίο είναι εξοπλισμένο για τον εντοπισμό ραδιενεργών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγες ημέρες πριν από τον περσινό βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το WC-135R προσγειώθηκε στη RAF Mildenhall, στο Σάφολκ, χωρίς να έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τον σκοπό της αποστολής του. Πηγές από τον χώρο της άμυνας ανέφεραν στην Telegraph ότι η παρουσία του δεν συνιστά ένδειξη άμεσης στρατιωτικής επιχείρησης, αν και εντείνονται οι εικασίες πως η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο πλήγματος κατά της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι μια «τεράστια αρμάδα» έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για την ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, κατά την πρεμιέρα ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, προειδοποίησε ότι το ιρανικό καθεστώς οφείλει να προχωρήσει σε «δύο πράγματα» για να αποφύγει στρατιωτική δράση: «Πρώτον, κανένα πυρηνικό. Και δεύτερον, να σταματήσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές», ανέφερε, κάνοντας λόγο για χιλιάδες νεκρούς.

«Έχουμε πολλά πολύ μεγάλα και πολύ ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή και θα ήταν ευχής έργον να μη χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε», πρόσθεσε. Την Τετάρτη, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη πρέπει να «καθίσει στο τραπέζι» για μια «δίκαιη και ισότιμη συμφωνία», η οποία θα περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του πυρηνικού της προγράμματος, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη». Όπως υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο στόλος με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είχε αναπτυχθεί στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», έτοιμες να απαντήσουν «άμεσα και δυναμικά» σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα των χαρακτηρισμένων οργανώσεων, ως απάντηση στη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Πρίτι Πατέλ, χαρακτήρισε τη στάση του ιρανικού καθεστώτος «προσβολή για την ανθρωπότητα», ζητώντας την απαγόρευσή του και από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι «η απόλυτη προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα», επισημαίνοντας ότι η Βρετανία συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της προς αυτή την κατεύθυνση. Ερωτηθείς για τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε ότι υπάρχει κοινή θέση ως προς τον βασικό στόχο της αποτροπής ενός ιρανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Στο μεταξύ, οι ταραχές στο Ιράν συνεχίζονται, με τις αρχές να καταστέλλουν βίαια τις διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις. Ο ακριβής απολογισμός θυμάτων παραμένει ασαφής, λόγω του παρατεταμένου μπλακάουτ στο διαδίκτυο. Η οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRANA) εκτιμά ότι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ανέρχονται σε 6.126, εκ των οποίων οι 5.777 ήταν διαδηλωτές.