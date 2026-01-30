Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα παραμένει σημαντικό και δεν έχει μειωθεί ουσιαστικά.

Ο υπολογισμός του Χάσματος Αμοιβών βασίζεται σε μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές ανδρών και γυναικών σε επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζομένους σε διάφορους οικονομικούς κλάδους.

Από τον υπολογισμό εξαιρούνται το Δημόσιο, ο αμυντικός τομέας και η Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση.

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει μια από τις πιο επίμονες ανισότητες στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας. Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις δεκαετιών, τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ισότητα στις αποδοχές εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Σε πολλούς κλάδους, οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από τους άνδρες για εργασία ίσης αξίας, ενώ συχνά συναντούν εμπόδια στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Καθώς οι κοινωνίες επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους γύρω από τη δικαιοσύνη και τη συμπερίληψη, το ερώτημα παραμένει επίκαιρο: πόσο κοντά βρισκόμαστε πραγματικά στην εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος και τι απαιτείται ώστε η ισότητα να περάσει από τη θεωρία στην πράξη;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευση σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το φαινόμενο στην Ελλάδα…ζει και βασιλεύει, με τη γεφύρωση της απόστασης να παραμένει προς ώρας ουτοπική.

Το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η διαφορά, δηλαδή, μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών, συνεχίζει να είναι μεγάλο. Αξίζει να σημειωθεί πως για τον υπολογισμό του Χάσματος Αμοιβών τα δεδομένα προέρχονται από επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στους περισσότερους κλάδους, όπως το λιανεμπόριο, τις κατασκευές, τον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα, τον τομέα της επιστήμης, τις τέχνες, την παροχή υπηρεσιών, τη μεταποίηση – εξαιρείται η Δημόσια Διοίκηση, ο αμυντικός τομέας και η Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση.

Επισημαίνεται πως τα αποτελέσματα για το Χάσμα Αμοιβών του έτους 2022 προκύπτουν απευθείας από την τετραετή έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών του αντίστοιχου έτους. Τα στοιχεία των ετών 2023 και 2024 υπολογίστηκαν με τη χρήση δεδομένων από διοικητικές πηγές, έχοντας ως βάση αναφοράς την έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών 2022.

Έτσι, για τα έτη 2022, 2023, 2024 το Χάσμα Αμοιβών (δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών) παραμένει σχετικά σταθερό στο σύνολο της οικονομίας στο 13,4% το 2022 και το 2024 ενώ το 2023 ήταν 13,6%.

«Πρωταθλητής» αναδεικνύεται ο τομέας της Ενημέρωση και της Επικοινωνία, όπου για τα έτη 2022, 2023 και 2024 οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών έναντι των ανδρών είναι χαμηλότερες κατά 24,5%, 24,9% και 25,3% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο, μάλιστα, πρόσημο, δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών, καταγράφεται στον τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, με -4,8%, -4,4% και -5,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη μισθολογική ανισότητα καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 65+, με 27,1%, 25,1% και 21,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα. Αντίθετα, το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών) καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών, με -3,7%, -4,4% και -3,4% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.