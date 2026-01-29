Ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη 2-1 επί του Άγιαξ στην 8η αγωνιστική της League Phase, εξασφάλισε θέση στην πρώτη 24άδα και «κλείδωσε» τη συμμετοχή του στη φάση των playoffs.

Μετά από αυτή την επιτυχία, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε τα συγχαρητήριά της, ανεβάζοντας στο X μια πανηγυρική ομαδική φωτογραφία από τη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

