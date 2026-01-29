Η νίκη του Ολυμπιακού με 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και η πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης γιορτάστηκε με πάθος από όλους τους φίλους της ομάδας, ακόμη κι εκείνους που δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο γήπεδο. Λόγω του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων –μόλις 2.600 διατέθηκαν– χιλιάδες φίλαθλοι έμειναν έξω, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την αγάπη και την στήριξή τους για την ομάδα.

Αντί να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις κερκίδες της «Johan Cruyff Arena», οι οπαδοί του Ολυμπιακού γιόρτασαν τη σπουδαία νίκη στα μπαρ και στις πλατείες, με συνθήματα, τραγούδια και χειροκροτήματα για την ομάδα τους.

