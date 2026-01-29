Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οδηγών παρατηρούνται το πρωί της Πέμπτης (29/01) στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες με τον Κηφισό να κρατά τα «πρωτεία» της ταλαιπωρίας. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στους δρόμους της Αθήνας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις τουλάχιστον τριάντα λεπτών καταγράφονται και στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Αναλυτικότερα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) καθώς και στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

Στη λεωφόρο Κηφισού επικρατεί «έμφραγμα» με τους οδηγούς να είναι μποτιλιαρισμένοι σε άνοδο και κάθοδο και η κίνηση να γίνεται πολύ αργά από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και την Φιλαδέλφεια. Επίσης, στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα προς το Φάληρο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον Αιγάλεω.

Αρκετά προβληματική είναι η κατάσταση στην λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου μέχρι το ύψος της Φιλοθέης αλλά και σε πολλούς δρόμους του κέντρου όπως σε:

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Η κατάσταση στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα τριάντα λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Πεντέλης.

Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

https://t.co/xs6ZHaKsll — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 29, 2026