Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στη Sunel Arena, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση μνήμης, τιμώντας τα θύματα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, καθώς και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στον θάνατο φίλου του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, ο οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο μετά την είδηση της τραγωδίας. Με το μήνυμα που αναγραφόταν στο πανό, οι φίλοι της Ένωσης απέδωσαν φόρο τιμής στα θύματα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και ενότητας, πέρα από οπαδικές διαφορές.

Η εικόνα αυτή από τη Sunel Arena υπενθύμισε ότι, μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος μνήμης, σεβασμού και αλληλεγγύης.