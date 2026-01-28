Jeff Buckley πέτυχε τον πρώτο του χιτ στο US Hot 100, 29 χρόνια μετά τον θάνατό του, με το τραγούδι “Lover, You Should Have Come Over” που μπαίνει στο No 97 αυτή την εβδομάδα.

Η επιτυχία αποδίδεται στη δημοφιλία του τραγουδιού μέσω της πλατφόρμας TikTok, όπου το νέο κοινό ανακαλύπτει τον ρομαντικό και παθιασμένο χαρακτήρα της σύνθεσής του.

Παρότι τα TikTok βίντεο δεν υπολογίζονται στις θέσεις των αμερικανικών charts, η διάδοση στα social media οδηγεί τους χρήστες σε πλατφόρμες streaming, που επηρεάζουν τις κορυφαίες θέσεις.

Η αναβίωση του ενδιαφέροντος για το κομμάτι οφείλεται στη viral διάδοση στο TikTok. Μια νέα γενιά ακροατών ανακαλύπτει το ρομαντικό, μελαγχολικό ύφος του Buckley και το συνδυάζει με βίντεο στην πλατφόρμα. Αν και οι προβολές στο TikTok δεν υπολογίζονται απευθείας στα αμερικανικά charts, οι τάσεις που δημιουργούνται εκεί οδηγούν σε αυξημένες ακροάσεις στις υπηρεσίες streaming, οι οποίες μετρούνται.

Το Lover, You Should Have Come Over είναι μια ακουστική μπαλάντα, όπου ο Buckley εκφράζει τη λύπη του για μια χαμένη σχέση και την επιθυμία του για συγχώρεση. Μέσα από έντονα συναισθηματικούς στίχους, αποτυπώνει την εσωτερική του πάλη και τη νοσταλγία του για τον χαμένο έρωτα.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Grace, τη μοναδική στούντιο δουλειά του καλλιτέχνη, που κυκλοφόρησε το 1994. Αν και αρχικά έφτασε μόνο στο Νο 82 των αμερικανικών charts, το άλμπουμ απέκτησε σταδιακά καλλιτεχνική αναγνώριση και έγινε σημείο αναφοράς για φοιτητές και ρομαντικούς ακροατές, κατακτώντας τελικά πλατινένιο δίσκο.

Η παρακαταθήκη του Buckley και η επιρροή του TikTok

Ο Buckley δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει δεύτερο άλμπουμ. Πνίγηκε τραγικά το 1997 ενώ κολυμπούσε στον ποταμό Μισισιπή. Το 1998 κυκλοφόρησε η συλλογή Sketches for My Sweetheart the Drunk με ημιτελείς ηχογραφήσεις, ενώ το 2016 παρουσιάστηκε το άλμπουμ You and I, με ακυκλοφόρητες διασκευές τραγουδιών καλλιτεχνών όπως ο Bob Dylan, οι Smiths και οι Led Zeppelin.

Ο Buckley δεν είναι ο μόνος μουσικός της δεκαετίας του ’90 που γνώρισε καθυστερημένη επιτυχία χάρη στο TikTok. Το τραγούδι Let Down των Radiohead, από το άλμπουμ OK Computer του 1997, μπήκε επίσης για πρώτη φορά στα charts το 2025.

Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά Year in Music του TikTok, οκτώ από τα δέκα τραγούδια που έφτασαν στο Νο 1 των ΗΠΑ το 2025 είχαν προηγουμένως γίνει viral στην πλατφόρμα. Το ίδιο συνέβη με όλα τα δεκατρία τραγούδια που ανέβηκαν στην κορυφή των βρετανικών charts την ίδια χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του TikTok στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.