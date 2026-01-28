Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Ωλένη» στην Ηλεία πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε ζεστό και εορταστικό κλίμα, με μέλη και φίλους να ανταλλάσσουν ευχές για τη νέα χρονιά.

Σε θερμό και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Η Ωλένη» στην Ηλεία. Τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για υγεία, ευημερία και δημιουργικότητα, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη νέα χρονιά και τη συνέχιση της κοινής προσπάθειας για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η δήλωση του προέδρου του χωριού, Γιώργου Δημητρόπουλου, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα της ΟΡΤ TV ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Όπως ανέφερε, θα διαθέτει από το προσωπικό του μίσθωμα το ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα από το χωριό που επιλέγει να παραμείνει μόνιμα στην Ωλένη και να ζήσει εκεί, καθώς και σε κάθε γυναίκα που αποφασίζει να μεγαλώσει τα παιδιά της στο χωριό.

Η πρωτοβουλία αυτή, που στοχεύει στη στήριξη της οικογένειας, της μητρότητας και της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο, χαιρετίστηκε θερμά από τους παρευρισκόμενους. Πολλοί τη χαρακτήρισαν παράδειγμα έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την τοπική κοινωνία.

