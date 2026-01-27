Ο απολογισμός από το ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 30 νεκρούς, εκ των οποίων επτά σε δυστύχημα αεροπλάνου την Κυριακή το βράδυ.

Περισσότερα από 530.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω εκτεταμένων διακοπών από τις χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει περαιτέρω, με αισθητή θερμοκρασία που ενδέχεται να αγγίξει τους -45° Κελσίου κυρίως στις βόρειες ΗΠΑ.

Σημαντικές χιονοπτώσεις, πάνω από 30 εκατοστά σε περίπου 20 πολιτείες, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει τουλάχιστον 30 θανάτους, μεταξύ των οποίων επτά άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με αεροπλάνο την Κυριακή το βράδυ. Εκατομμύρια πολίτες παραμένουν αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες, ενώ περισσότερα από 530.000 νοικοκυριά βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, λόγω μιας μάζας αρκτικού αέρα που πλήττει κυρίως τις βόρειες πολιτείες. Σε ορισμένες περιοχές, η αισθητή θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους -45°C.

Οι έντονες χιονοπτώσεις, που ξεπερνούν τα 30 εκατοστά σε περίπου 20 πολιτείες, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.com, περισσότεροι από 530.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στο Τενεσί και το Μισισίπι. Ο παγετός έχει προκαλέσει πτώσεις γραμμών ρεύματος, αφήνοντας χωρίς ενέργεια πάνω από 175.000 κατοίκους στο Τενεσί και 140.000 στο Μισισίπι, ενώ σχεδόν 100.000 νοικοκυριά στη Λουιζιάνα αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα.

«Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα περισσότερες ημέρες, διότι οι αρχές αγωνίζονται να συνέλθουν (από την κακοκαιρία). Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τους αναγκαίους πόρους να καθαρίσουν έπειτα από τέτοια γεγονότα, διότι δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η μετεωρολόγος Άλισον Σαντορέλι.

Η χειρότερη καταιγίδα εδώ και δεκαετίες

Ο μετεωρολόγος Ντέιβ Ραντέλ από τη Νέα Υόρκη εξήγησε ότι το χιόνι ήταν «πολύ ξηρό» και «λεπτό σαν πούδρα», γεγονός που επιτρέπει στους ανέμους να το παρασύρουν εύκολα, δυσχεραίνοντας τον καθαρισμό των δρόμων και μειώνοντας την ορατότητα.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) χαρακτήρισε το φαινόμενο ως πιθανώς τη χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Οι πολικές θερμοκρασίες, οι έντονες χιονοπτώσεις και η συγκέντρωση πάγου έχουν προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες σε πολλές περιοχές.

Θάνατοι και σοβαρά περιστατικά

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ακραίες συνθήκες. Στο Τέξας, μια 16χρονη σκοτώθηκε σε δυστύχημα με έλκηθρο, ενώ δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα και ένας στην Άιοβα σε τροχαίο.

Στη Νέα Υόρκη, οκτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια των θανάτων. Στο Μέιν, επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες ενός αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροπλάνο συνετρίβη κατά την απογείωση μέσα στη χιονοθύελλα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών (FAA).

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ακυρώσεις πτήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί σε 20 πολιτείες και στην Ουάσινγκτον. Οι συγκοινωνίες έχουν παραλύσει, με χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρές καθυστερήσεις.

Μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσινγκτον έως τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια, έχουν περιορίσει δραστικά τη λειτουργία τους. Από το Σάββατο έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 22.000 πτήσεις, ενώ χιλιάδες άλλες καθυστερούν, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.