Το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, καθώς τίθενται σε ισχύ οι νομοθετικές ρυθμίσεις που καταργούν τις παραδοσιακές διαδικασίες έκδοσης παραστατικών. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση να καθίσταται υποχρεωτική για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) από τις αρχές Φεβρουαρίου, οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ έχουν πλέον ελάχιστο χρόνο για να ευθυγραμμιστούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Εξετάζοντας αυτές τις αλλαγές μόνο υπό το πρίσμα της συμμόρφωσης, όμως, η εικόνα που δημιουργείται είναι ελλιπής. Οι τροποποιήσεις που έρχονται έχουν τη δυναμική να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, αναλύουμε πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν αυτόν τον μετασχηματισμό, προς όφελός τους.

B2B Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Χρονοδιάγραμμα και Κίνητρα

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις B2B συναλλαγές ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026 για επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ (φορολογικό έτος 2023), ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2026 εντάσσεται το σύνολο της αγοράς. Η υιοθέτηση του μέτρου τουλάχιστον δύο μήνες προ της προθεσμίας εξασφαλίζει ισχυρά κίνητρα, όπως πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση δαπανών εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και προσαύξηση δαπανών διαβίβασης και αρχειοθέτησης για το πρώτο έτος.

Παράλληλα, την 1η Μαΐου 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής για όλες τις επιχειρήσεις. Η ρύθμιση καλύπτει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (προμηθευτές, μεταφορείς, παραλήπτες) και ψηφιοποιεί διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παραλαβής, καθώς και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. Με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις, κάθε διακίνηση θα απαιτεί Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής με ταυτόχρονη διαβίβαση στο myDATA. Η τρέχουσα προαιρετική λειτουργία διαρκεί έως τις 30 Απριλίου 2026, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής.

Οφέλη πέρα από τις φοροαπαλλαγές

Τα φορολογικά κίνητρα αποτελούν μόνο την αφετηρία, καθώς τα μακροπρόθεσμα οφέλη της ψηφιοποίησης των παραστατικών έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιτυγχάνεται δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς εξαλείφονται οι χειροκίνητες διαδικασίες και εξοικονομείται χρόνος μέσω αυτοματοποιήσεων που εκμηδενίζουν τα σφάλματα και εγγυώνται την ακρίβεια των δεδομένων.

Παράλληλα, η διαβίβαση των παραστατικών σε πραγματικό χρόνο επιταχύνει τους χρόνους εξόφλησης, ενισχύοντας άμεσα τη ρευστότητα της επιχείρησης. Επιπλέον, η ευκολότερη πρόσβαση σε ψηφιακά δεδομένα παρέχει αυξημένη πληροφόρηση, επιτρέποντας τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τρόπο που δεν ήταν εφικτός μέχρι σήμερα.

EINVOICING: Η απάντηση της ENTERSOFTONE IMPACT στις νέες απαιτήσεις

Η ανάγκη για άμεση ευθυγράμμιση με τις νομοθετικές απαιτήσεις αποτελεί την κατάλληλη αφορμή για την οριστική ψηφιοποίηση του συνόλου των παραστατικών μιας επιχείρησης.

Επιλέγοντας τη λύση EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT, εξασφαλίζεται η πλήρης υποστήριξη όλων των τύπων παραστατικών (B2B, B2G, B2C) καθώς και του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα. Ως πιστοποιημένος πάροχος από την ΑΑΔΕ, η ENTERSOFTONE IMPACT διασφαλίζει ότι η επιχείρηση παραμένει έτοιμη απέναντι σε κάθε επέκταση της υποχρεωτικότητας, προσφέροντας ταυτόχρονα πιστοποιημένη κατά ISO ασφάλεια δεδομένων, αυτόματες ενημερώσεις και μηδενικό κόστος εγκατάστασης.

Η διαχείριση των συναλλαγών απλοποιείται στο έπακρο, καθώς τα παραστατικά διακινούνται μέσα από ένα μόνο σύστημα που συνδέεται απρόσκοπτα με το υφιστάμενο λογισμικό (ERP). Αυτή η διασύνδεση καθιστά τα δεδομένα των συναλλαγών άμεσα προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα, αυξάνοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα των διαδικασιών. Καθώς τα νέα μέτρα αναμορφώνουν πρακτικές δεκαετιών, η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση με την ENTERSOFTONE IMPACT επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τη συμμόρφωση σε λειτουργικό πλεονέκτημα, αντλώντας τη μέγιστη αξία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συναλλαγών τους.

