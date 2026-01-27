Χωρίς τις αισθήσεις του ανέσυραν οι πυροσβέστες έναν 55χρονο άνδρα από γκρεμό δίπλα σε ρέμα στο χωριό Άγναντα των Τζουμέρκων.

Ο άνδρας φιλοξενούνταν στο σπίτι του αδελφού του και χάθηκε μετά την επίσκεψή του στο τοπικό καφενείο, όπου παρέμεινε μέχρι αργά το βράδυ.

Το κινητό τηλέφωνο και ο σκούφος του βρέθηκαν σε στηθαίο πάνω από το σημείο της πτώσης, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από γκρεμό στα Τζουμέρκα ένας 55χρονος άνδρας, τον οποίο εντόπισαν πυροσβέστες κοντά σε ρέμα στο χωριό Άγναντα.

Ο άτυχος άνδρας, που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αδελφού του, δεν επέστρεψε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, οι οποίες κατέληξαν στον εντοπισμό του μέσα στον γκρεμό.

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική ενημερώθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με κατοίκους, ο 55χρονος είχε περάσει το απόγευμα στο καφενείο του χωριού, όπου παρέμεινε μέχρι αργά το βράδυ.

Πάνω από το σημείο της πτώσης βρέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και ο σκούφος του, τοποθετημένα σε στηθαίο, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.