Δημοσιεύτηκαν από τον Οργανισμό Times Higher Education του Elsevier, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings για το έτος 2025-2026. Η εν λόγω κατάταξη μαζί την αντίστοιχη της QS World University Rankings και το Academic Ranking of World Universities (γνωστή ως Λίστα της Σανγκάης), θεωρούνται οι τρεις κατατάξεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και εγκυρότητα διεθνώς. Στη φετινή κατάταξη συμμετέχουν πάνω από 2191 Πανεπιστήμια από 115 χώρες με την χώρα μας να έχει συνολικά είκοσι πανεπιστήμια στην τελική κατάταξη και την Κύπρο τέσσερα. (Πίνακας 1)

Με βάση τα αποτελέσματα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέβηκε κατά 100 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην 1η θέση μεταξύ των 24 Ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνιστά μια πολύ σημαντική επιτυχία και διάκριση του Ιδρύματος το οποίοι βρίσκεται όπως δείχνουν τα στοιχεία της Κατάταξης σε συνεχή άνοδο. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2018-2026 το ΕΚΠΑ:

Βελτίωσε την θέση στον δείκτη «Ερευνητική Ποιότητα» κατά 44%

Βελτίωσε κατά 20% τη θέση του στο κριτήριο της διεθνούς διάστασης

Βρίσκεται στο top10% των Πανεπιστημίων παγκοσμίως στην συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα

Πίνακας 1: Θέση και Επίδοση των είκοσι τεσσάρων (24) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονται στον πίνακα των 2194 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Times Higher Education (2025-2026)

Πηγή: TIMES Higher Education – World University Ranking

Στην κατάταξη περιλαμβάνονται και τέσσερα Κυπριακά Πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο κατατάσσεται στις θέσεις 401–500 παγκοσμίως, και ακολουθούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα οποία βρίσκονται στη ζώνη 501–600, καθώς και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στις θέσεις 801–1000 παγκοσμίως.

Κατά την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται βιβλιομετρικά δεδομένα της Elsevier, τα οποία περιλαμβάνουν 174,9 εκατομμύρια παραπομπές σε 18,7 εκατομμύρια επιστημονικές δημοσιεύσεις (άρθρα, ανασκοπήσεις, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων) από περισσότερα από 28.700 διεθνή επιστημονικά περιοδικά της βάσης Scopus. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι δημοσιεύσεις της περιόδου 2020–2024 και οι παραπομπές προς αυτές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2020–2025, ώστε να αποτυπωθεί ο βαθμός στον οποίο η έρευνα κάθε πανεπιστημίου συμβάλλει και διαχέεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.

Στοιχεία για τη γενική εικόνα της κατάταξης

Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν από το Times Higher Education επιβεβαιώνεται η συνεχιζόμενη κυριαρχία των αγγλοσαξονικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια ακαδημαϊκή σκηνή. Η κατάταξη αξιολογεί περισσότερα από 1.900 ερευνητικά πανεπιστήμια διεθνώς, με βάση πέντε βασικούς πυλώνες: διδασκαλία, ερευνητικό περιβάλλον, ποιότητα έρευνας, διεθνή προσανατολισμό και μεταφορά γνώσης προς τη βιομηχανία.

Στην 1η θέση παγκοσμίως για δέκατη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται το University of Oxford, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική υπεροχή του τόσο στην ποιότητα της έρευνας όσο και στη διεθνή ακαδημαϊκή φήμη. Στη 2η θέση ακολουθεί το Massachusetts Institute of Technology, το οποίο διατηρεί εξαιρετικές επιδόσεις κυρίως στους δείκτες καινοτομίας, ερευνητικής επιρροής και σχέσεων με τη βιομηχανία.

Η 3η θέση μοιράζεται μεταξύ του University of Cambridge και του Princeton University, δύο ιδρυμάτων με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στην ποιότητα της έρευνας και στη συγκέντρωση επιστημονικής αριστείας. Στις θέσεις 5–6 (ισοβαθμία) βρίσκονται το Harvard University και το Stanford University, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων.

Την 7η θέση καταλαμβάνει το California Institute of Technology, με ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλής έντασης καινοτόμο έρευνα, ενώ στην 8η θέση ακολουθεί το Imperial College London, το οποίο ενισχύεται σημαντικά από τις επιδόσεις του στην επιστημονική παραγωγή και τη διεθνή συνεργασία. Στην 9η θέση βρίσκεται το University of California, Berkeley, ενώ το Top 10 ολοκληρώνεται με το Yale University, στην 10η θέση.

Συνολικά, το Top 10 των World University Rankings 2026 χαρακτηρίζεται από έντονη γεωγραφική συγκέντρωση: έξι πανεπιστήμια προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τρία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η ερευνητική αριστεία, η ακαδημαϊκή φήμη και η διεθνής δικτύωση παραμένουν οι καθοριστικοί παράγοντες για την κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων, ενώ, παρά τη σημαντική άνοδο ασιατικών πανεπιστημίων τα τελευταία χρόνια, κανένα δεν κατάφερε να εισέλθει στο Top 10 για το 2026.

Δήλωση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου

«Με αφορμή τα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης Times Higher Education World University Rankings 2026, θα ήθελα να επισημάνω ότι η υψηλή επίδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της ποιότητας του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Η σταθερή ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις, όπου κατατάσσεται ως κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, τη στρατηγική συνέπεια και τη διαρκή προσήλωσή μας στην αριστεία.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής, διοικητικής και φοιτητικής κοινότητας για τη συμβολή τους σε αυτή την επιτυχία. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και όραμα να υπηρετεί την επιστήμη, την παιδεία και την κοινωνία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία και την πολύπλευρη προσφορά του στην πατρίδα μας».