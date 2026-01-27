«Καμπανάκι» για τη χρονική στιγμή που επιλέγεται η επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, χτυπούν οι λογιστές επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ουσιώδη μεταβολή στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ η οποία έχει αντίκτυπο στη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα των επιχειρήσεων.

Στις αρχές Μαρτίου 2026, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων, οι ΚΑΔ περίπου 1,9 εκατ. επαγγελματιών και επιχειρήσεων θα αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης. Η διαδικασία αυτή, όπως επισημαίνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ), ενέχει αυξημένους φοροτεχνικούς κινδύνους για τις νέες φορολογικές δηλώσεις και ενδέχεται να δημιουργήσει ασυνέχειες μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των οικονομικών δεδομένων της χρήσης που ολοκληρώνεται.

Σε περιπτώσεις όπου προστίθενται ή αλλάζουν ΚΑΔ, απαιτείται πρόσθετος έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους νέους κωδικούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο φορολογικών αναμορφώσεων ή διορθωτικών παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η επίδραση που μπορεί να έχει η επικαιροποίηση των ΚΑΔ στη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, δεδομένου ότι οι κωδικοί δραστηριότητας αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Τυχόν μεταβολές απαιτούν αυξημένη προσοχή, ώστε να μην προκύψουν ασυμφωνίες με στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το myDATA, οι δηλώσεις ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι.

Παράλληλα, οι λογιστές δεν αποκλείουν αρνητικές επιπτώσεις σε εργατοασφαλιστικά ζητήματα, αλλά και σε φορολογικά κίνητρα, απαλλαγές ή επιδοτήσεις, εφόσον η αλλαγή ΚΑΔ μεταβάλλει το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα απώλειας της υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα ή προγράμματα ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τους λογιστές η υλοποίηση της διαδικασίας εντός Μαρτίου επιβαρύνει περαιτέρω τα λογιστικά γραφεία, σε μια περίοδο αυξημένου φόρτου εργασίας λόγω της προετοιμασίας των φορολογικών δηλώσεων. Η συγκυρία αυτή, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, αυξάνει τον κίνδυνο λαθών και καθυστερήσεων, καθιστώντας αναγκαίο τον στενό συντονισμό επιχειρήσεων και λογιστών.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί:

1. Η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων, βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης.

2. Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο.

3. Οι ισχύοντες ΚΑΔ την 1η Μαρτίου θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία.

4. Οι ΚΑΔ 1997 που δεν αντικαταστάθηκαν σε ΚΑΔ 2008, θα αντικατασταθούν με ορισμένο ειδικό ΚΑΔ.

5. Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

– αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους

– κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης

– διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο

6. Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ., η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης με κεντρική διαδικασία, κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου θα υποβάλλεται αίτημα μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου. Κατά την ψηφιακή υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.