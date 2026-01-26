Περισσότεροι από χίλιοι κάτοικοι της κωμόπολης Νισέμι, στην ανατολική Σικελία, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε στην περιοχή.

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας τις προηγούμενες ημέρες προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και μια κατολίσθηση με μέτωπο άνω των τεσσάρων χιλιομέτρων. Στο Νισέμι, οι αρχές έχουν ορίσει «κόκκινη ζώνη», απαγορεύοντας την πρόσβαση για λόγους ασφαλείας.

Οι δημοτικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των εκκενώσεων τις επόμενες ώρες, καθώς η κατάσταση του εδάφους παραμένει ασταθής.

Πολλά σπίτια κοντά στο σημείο της κατολίσθησης υπέστησαν ζημιές λόγω καθίζησης, ωστόσο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρχών, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν το Νισέμι, πόλη περίπου 30.000 κατοίκων, με την υπόλοιπη Σικελία έχει κλείσει προσωρινά. Οι εκτοπισμένοι πολίτες φιλοξενούνται σε κλειστό γήπεδο της πόλης ή σε σπίτια συγγενών και φίλων.