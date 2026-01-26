Μια σκιέρ δέχτηκε επίθεση από λεοπάρδαλη του χιονιού στην κομητεία Φουνιούν της βόρειας Κίνας, ενώ προσπάθησε να τραβήξει σέλφι με το σπάνιο ζώο.

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στο παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO Keketuohai, στο χωριό Ταλάτ, την Παρασκευή 23/1.

Η τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά και βίντεο δείχνει ότι ήταν παγιδευμένη κάτω από τη λεοπάρδαλη στο βαθύ χιόνι, ενώ μεταφέρθηκε με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Μια σκιέρ δέχθηκε επίθεση από λεοπάρδαλη του χιονιού στην Κίνα, αφού προσπάθησε να τραβήξει μια σέλφι με το σπάνιο ζώο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Ταλάτ, όπου βρίσκεται το παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO Keketuohai στην κομητεία Φουνιούν, στη βόρεια Κίνα, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Η τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά, όταν το άγριο ζώο επιτέθηκε, ενώ εκείνη επέστρεφε στο ξενοδοχείο της. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η γυναίκα πλησίασε επικίνδυνα τη λεοπάρδαλη για να φωτογραφηθεί μαζί της.

Βίντεο από το σημείο δείχνει τη σκιέρ παγιδευμένη κάτω από το ζώο μέσα στο βαθύ χιόνι, προτού τη βοηθήσουν να σηκωθεί, κρατώντας το πρόσωπό της γεμάτο αίματα.

Η επίθεση και η διάσωση

Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, που είχαν εκδοθεί μία ημέρα νωρίτερα έπειτα από θεάσεις λεοπαρδάλεων στην περιοχή, η γυναίκα πλησίασε σε απόσταση περίπου τριών μέτρων από το ζώο. Φαίνεται πως δεν κατάφερε να βρει την κατάλληλη γωνία για τη φωτογραφία, γεγονός που οδήγησε στην επίθεση.

Η λεοπάρδαλη όρμησε πάνω της και τη δάγκωσε στο πρόσωπο, πριν την απομακρύνει ένας δάσκαλος του σκι που χρησιμοποίησε τα μπαστούνια του για να τρομάξει το ζώο. Η σκιέρ σώθηκε από πιο σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στο κράνος της και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Προειδοποιήσεις και αντιδράσεις

Η λεοπάρδαλη είχε εντοπιστεί από τουρίστες σε κοντινή περιοχή την προηγούμενη ημέρα, πιθανότατα αναζητώντας τροφή. «Την είδαμε χθες το βράδυ, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο της επίθεσης, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν πρόκειται για το ίδιο ζώο», ανέφερε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.

Οι τοπικές αρχές είχαν ήδη εκδώσει ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι έχουν καταγραφεί πολλαπλές θεάσεις λεοπαρδάλεων στο Γεωπάρκο Keketuohai. «Πρόσφατα έχει εντοπιστεί δραστηριότητα λεοπαρδάλεων στο Gem Valley. Μην βγαίνετε από τα οχήματά σας, μην πλησιάζετε για φωτογραφίες και μην περπατάτε μόνοι σας στην περιοχή», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το σπάνιο είδος και οι επιθέσεις

Σύμφωνα με το Snow Leopard Trust, η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπαρδάλεων του χιονιού στον κόσμο — περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Παρά το γεγονός αυτό, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες, καθώς τα ζώα αυτά φημίζονται για τη ντροπαλή και αινιγματική τους φύση.

Ο Αμερικανός βιολόγος Τζορτζ Σκάλερ είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει «ούτε ένα περιστατικό όπου μια χιονολεοπάρδαλη να επιτέθηκε και να σκότωσε ανθρώπους».

Το είδος, που θεωρείται πλέον ευάλωτο, ζει σε 12 χώρες της Κεντρικής Ασίας, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και η Μογγολία. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης.