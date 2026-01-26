Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε ότι «το κράτος δικαίου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας» και «την καρδιά του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», επισημαίνοντας τη συμβολή του στην αποτροπή τρίτου παγκόσμιου πολέμου τα τελευταία 80 χρόνια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε ότι «το κράτος δικαίου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας» και «την καρδιά του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», κατά την ομιλία του σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι το σύστημα διεθνούς δικαίου έχει συμβάλει επί οκτώ δεκαετίες στην αποτροπή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Επισήμανε πως η διεθνής τάξη βασίζεται σε κανόνες που «απαγορεύουν την απειλή ή τη χρήση βίας» και δεσμεύουν όλα τα κράτη, ανεξαρτήτως μεγέθους, «στους ίδιους κανόνες».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «σε όλο τον κόσμο, το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας», καταγγέλλοντας «κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» από τη Γάζα έως την Ουκρανία και πέραν αυτών. Όπως σημείωσε, το διεθνές δίκαιο αντιμετωπίζεται «ως μενού à la carte», με κράτη να ενεργούν «ατιμώρητα μέσω της παράνομης χρήσης βίας, της στοχοποίησης πολιτικών υποδομών, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της άρνησης παροχής σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε τα κράτη να τηρούν τις δεσμεύσεις τους, επισημαίνοντας ότι «οι σκοποί και οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη δεν είναι προαιρετικοί». Τόνισε ότι η διεθνής ασφάλεια στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο «υπερασπίζεται τη Χάρτα και είναι το όργανο με δεσμευτική εξουσία για όλα τα κράτη». Κατέληξε υπογραμμίζοντας πως «η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη» για την ενίσχυση της εκπροσώπησης και της αποτελεσματικότητας του Συμβουλίου.